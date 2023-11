Belastingdienst boekt klein succes in strijd tegen ‘autonomen’

In een kort geding dat de Belastingdienst aanspande, oordeelt de rechtbank in Maastricht dat juridisch adviseur Youri Plate op zijn website moet zetten dat hij onjuiste informatie verspreidt. Of dit veel uithaalt is de vraag: autonomen hebben hun eigen definitie van ‘juiste’ en ‘onjuiste’ informatie, en helemaal als die van de Staat of Belastingdienst komt.

Plate (46) uit Schinveld heeft geen juridische opleiding maar wel een juridisch adviesbureau onder de naam Vereniging Jurisprudentie Juridisch Kantoor Plate. Zijn vereniging richt zich op zogenaamde ‘autonomen’, mensen die zich denken te kunnen onttrekken aan het Nederlandse staatsburgerschap en allerlei bijbehorende verplichtingen, zoals het betalen van belasting en boetes.

‘Staat is ANBI’

Plate stelt dat de Staat een instelling van algemeen nut is (ANBI) en dat elke betaling aan de Staat een ‘gift’ is die fiscaal aftrekbaar is. Autonomen stuurden de afgelopen jaren meer dan negenduizend brieven aan de Belastingdienst waarin dit standpunt werd gehuldigd. De Belastingdienst stelt dat de informatie, die onder meer Plate aan klanten geeft, onjuist is. Volgens artikel 6.32 Wet IB 2001 moet voor een giftenaftrek in de zin van die bepaling sprake zijn van: 1) een gift, te weten een bevoordeling uit vrijgevigheid of een verplichte bijdrage waar geen directe tegenprestatie tegenover staat, 2) de gift moet worden gedaan aan een ANBI, en 3) de belastingplichtige moet kunnen aantonen dat de gift is gedaan. Dat een betaling aan ANBI is gedaan, is derhalve volgens de Staat onvoldoende om aanspraak te kunnen maken op de giftenaftrek. Uit vaste jurisprudentie volgt dat belastingschulden niet als verplichte bijdrage zonder tegenprestatie in de zin van voormeld artikel kunnen kwalificeren.

Fiscaal advies mag

De kantonrechter in Maastricht stelt voorop dat het in beginsel niet onrechtmatig is jegens de Staat/de Belastingdienst om fiscaal advies te verstrekken dat in strijd is met het standpunt dat door de Belastingdienst wordt gehuldigd omtrent een fiscale kwestie. Het kan immers legitiem zijn om (een geadviseerde, met behulp van het omstreden advies, in staat te stellen) te proberen de Belastingdienst, eventueel na een gang naar de belastingrechter, op andere gedachten te brengen en daarmee te laten afwijken van een eerder ingenomen standpunt.

Maar evident onjuist mag niet

Dat is echter anders, indien, zoals in het geval van Plate, het verstrekte advies of de verstrekte informatie evident onjuist is, de verstrekker van de informatie die evidente onjuistheid kent of moet kennen, er geen redelijke verwachting is dat de Staat/de Belastingdienst zal afwijken van een eerder ingenomen standpunt en ook de belastingrechter daarover niet anders zal oordelen dan hij eerder deed en, ten slotte, dat het advies tot aanzienlijke schade leidt voor de Staat/de Belastingdienst, terwijl die schade voorzienbaar was.

Oordeel

Daarmee geeft de rechtbank de Belastingdienst gelijk. Plate moet stoppen met het geven van zijn advies over het terugvorderen van belastinggeld. Ook mag hij niet langer zeggen dat de staat een ANBI-instelling is, dat de Nederlandse grondwet niet geldig is en dat de medewerkers van de Belastingdienst zich schuldig maken aan strafbare feiten. Ook legt de rechtbank Plate op dat hij binnen twee weken een tekst op zijn website moet zetten waarin onder meer staat dat de informatie die hij verspreidde ‘onjuist en misleidend is’. Als hij dat niet doet moet hij een dwangsom van 1000 euro per dag en maximaal 50.000 euro betalen.

Lees hier de uitspraak.