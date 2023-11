Accountant wordt zouttherapeut, gezondheidshuis in Staphorst geopend

Henk Harke was in een vorig leven accountant, maar is samen met zijn vrouw Bea een compleet andere richting opgegaan. Sinds ruim een jaar zijn de Staphorsters bezig met zouttherapie, een alternatieve behandeling van de luchtwegen.

Het stel runt Zoutoase Staphorst al langer en opent nu ook de deuren van Gezondheidshuis Staphorst, met zoutkamers en een nieuwe lifestylecoach. Het AD besteedt aandacht aan de nieuwe richting die de accountant en zijn vrouw op zijn gegaan.

“Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Polen. Daar komen zoutkamers veel meer voor”, vertelt de voormalige accountant aan de krant. “De therapie is ook in Oost-Europa ontstaan omdat men erachter kwam dat arbeiders in zoutmijnen vrijwel nooit met luchtwegproblematiek te maken kregen. Een professor die het onderzocht meende dat het door de zoutomgeving kwam.”

Zouttherapie

De werking van zouttherapie is nooit wetenschappelijk bewezen, maar sommige patiënten met luchtwegklachten zweren erbij. Zelf spreekt de voormalige accountant van aanvullende therapie en geen alternatieve. “Wij zijn geen dokter, we zullen nooit tegen iemand met astma zeggen: ‘laat je pufjes maar staan’. Wanneer ze dat doen, is dat hun vrije keuze omdat ze het eens willen proberen, of doen ze dat in overleg met de huisarts. Maar wij raden mensen nooit aan om hun medicijnen niet te gebruiken.”

