Officieel draagt Erik Bakker de functietitel Senior Adviseur bij Visser & Visser, maar eigenlijk valt zijn functie niet in een titel te vatten. Dat komt doordat zijn baan meebeweegt met zijn leven, en niet andersom.

Omdat Erik Bakker ook werkzaam is in team Internationaal, wekt dat de indruk dat hij veel tijd spendeert in het buitenland. Dat was ook het geval, geeft hij aan. Zowel in zijn tijd in het bedrijfsleven als in zijn eerste jaren bij Visser & Visser was hij veel op reis. “Ik vond dat destijds prettig: het gaf mij een bepaalde prikkel. Als ik lang niet in het buitenland was geweest, werd ik zelfs wat onrustig. Die “change of scenery” had ik in de beginjaren van mijn carrière nodig om te worden uitgedaagd.” Tegenwoordig ziet hij dat anders, en daarvoor is een goede reden. Sinds hij in 2020 vader is geworden, is zijn prioriteit verschoven naar zijn gezin. Het liefst brengt hij tijd met hen door. “Dat heeft mij veel rust gegeven. En ik ben daardoor automatisch minder in het buitenland te vinden. Natuurlijk moet zo’n verschuiving van focus bij je werkgever wel mogelijk zijn. Ik ervaar bij Visser & Visser de ruimte om zelf mijn functie vorm te geven op een manier die bij mijn leven past. Dat betekent op dit moment dat ik graag dichtbij huis wil zijn.”

De maakbaarheid van je baan

Tegelijkertijd is het internationale klantenportfolio juist gegroeid, vertelt hij. “Dat is geen enkel probleem, want een groot deel van het klantcontact vindt tegenwoordig digitaal plaats. En gelukkig zijn er altijd collega’s die juist wél willen reizen. Als je dat aangeeft, is er veel mogelijk. Het leuke aan werken bij Visser & Visser is de vrijheid en maakbaarheid van je eigen baan.” Uit ervaring blijkt dat een team het best presteert als de organisatiedoelen raakvlakken hebben met de persoonlijke doelen van medewerkers. Om te achterhalen wat die doelen zijn, organiseerde Erik Bakker met zijn team laatst een sessie waarin ze gezamenlijk ophaalden welke doelen ze nastreven. “Daarin kwam van alles naar voren. Je titel halen in 2027, een taal onder de knie krijgen of een trip naar het buitenland. We schreven de doelen op een flipover en die ligt nog steeds prominent op het kantoor in Doetinchem. Het zijn dingen die mensen heel belangrijk vinden en waarmee ze ook onder werktijd aan de slag gaan. Om zo’n ontwikkelstap te kunnen maken, is het belangrijk dat je daarin wordt gefaciliteerd.”

Meerdere petten

Zelf heeft hij ook zo’n persoonlijk doel gehad dat in lijn lag met de organisatiedoelen. Hij sprak de wens uit een nieuwe vestiging te openen in zijn woonplaats Doetinchem. En inmiddels floreert deze locatie al een aantal jaren, met Erik Bakker als vestigingsleider. “Dat is een mooi voorbeeld van hoe het kan lopen als je je doelen durft te delen. In de accountancy is je carrièrepad vaak al bekend. Omdat er zoveel leuks te doen is in ons vak, verbaas ik me er wel eens over hoeveel mensen zich daarnaar schikken. Juist voor mensen die ruimte nodig hebben en niet in het keurslijf passen, is het fijn te weten dat je vrij bent om je eigen functie vorm te geven. Dat is van toepassing op alle facetten van je baan.”

Een niveau omhoog

Het vormgeven van je eigen baan past goed bij hoe Visser & Visser kijkt naar de toekomst van financiële dienstverleners. “De tijd van de traditionele accountant is voorbij”, vertelt Erik Bakker. “Daarmee zijn velen in de branche het eens. Het is belangrijk een onderneming echt naar het volgende niveau te brengen. Maar hoe doe je dat? Natuurlijk bereik je dat in sommige gevallen met een perfect uitgewerkt jaarwerkdossier, maar in veel gevallen komt er meer bij kijken.” Erik Bakker geeft aan dat een ondernemer van Visser & Visser meer mag verwachten. “Ook met vragen over leiderschap, financiering, uitbreiding, faillissement, salarisadministratie en zelfs over de werksfeer moet je bij je financiële partner terecht kunnen. Daar deze vragen heel strategisch van aard zijn, vraagt dat ook iets anders van je medewerkers. Zij zijn immers de mensen die de belofte van een organisatie kunnen waarmaken. Daarom verdienen zij een maatwerkbaan die hun leven aanvult.”

