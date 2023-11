Volgend jaar bestaat Van Oers Accountancy & Advies zestig jaar. Voor het zover is, steekt het kantoor zich alvast in een nieuw jasje. De huisstijl kreeg niet alleen een gewaagde make-over, ook werden de kernwaarden geactualiseerd. “We creëren kansen waarmee we ondernemers voorsprong beloven, dat is nu voor iedereen duidelijk.”

Het West-Brabantse accountants- en advieskantoor Van Oers groeide de afgelopen tien jaar flink. Telde de organisatie in 2013 nog 200 medewerkers, nu zijn dat er 475. Bijzonder aan dit succesverhaal is dat die groei organisch werd gerealiseerd, zonder overnames of fusies. Volgens directievoorzitter Peter Hofwegen is die groei vooral te danken aan de prettige, open leercultuur binnen de organisatie. “In onze sector is een goede bedrijfscultuur cruciaal, we doen er dan ook alles aan om die te behouden. We scoren heel hoog op medewerkerstevredenheid. Ook de zogenoemde NPS-score, de mate waarin medewerkers ons aanbevelen in hun netwerk, is bovengemiddeld. Ruim negentig procent geeft ons een acht of hoger als werkgever.” Volgens HR & Legal Manager Annemieke Siebrand werpen deze hoge waarderingscijfers hun vruchten af. “We nemen regelmatig mensen aan die door onze medewerkers zijn aangemoedigd te solliciteren.”

Warm en constructief

Medewerkers zijn ontzettend trots op Van Oers, constateert Hofwegen. “Alleen kwam dat lange tijd niet helemaal tot uiting in onze positionering. Ons verhaal – wat voor kantoor we zijn, wat we belangrijk vinden – strookte niet meer met de werkelijkheid. De kernwaarden moesten hoognodig worden gelijkgetrokken met de nieuwe cultuur zoals die de afgelopen jaren is geëvolueerd.” Om goed te kunnen duiden wat het DNA van Van Oers is, werden vele interviews afgenomen met zowel medewerkers als klanten, aldus Siebrand. “Wat vinden zij van onze organisatie? Daaruit kwam allereerst naar voren dat we een mensgerichte organisatie zijn. We zijn begaan met onze medewerkers, maar we staan ook heel dichtbij klanten.” Een andere uitkomst was dat Van Oers een constructieve, warme cultuur heeft. Hofwegen: “We besteden veel aandacht aan hoe medewerkers kunnen bijdragen aan een prettige, constructieve cultuur. Het hoeft heus niet acht uur per dag leuk en gezellig te zijn, teams hebben immers ook hun eigen planning en doelstellingen. Belangrijk element is wel dat collega’s er niet op worden afgerekend als iets niet meteen lukt. We vieren liever behaalde successen.”

Vier nieuwe kernwaarden

Na een intensief herpositioneringstraject rolden er vier nieuwe kernwaarden uit die beter passen bij Van Oers. Siebrand legt uit welke dat zijn: “Eén: vooroplopend. We denken in mogelijkheden en zijn ondernemend. Daadkrachtig en met oog voor kwaliteit helpen we de klant kansen te grijpen. Tegelijkertijd dagen we ook onszelf uit als het gaat om ontwikkeling. Twee: we weten wat er speelt. Het accountantsvak is mensenbusiness. We verdiepen ons niet alleen in de cijfers, maar vooral ook in de ondernemer. Ook onder onze medewerkers weten we wat er speelt. We gaan regelmatig met ze in gesprek om te peilen hoe ze in hun vel zitten. Drie: gewoon doen. Het is een kernwaarde die je op twee manieren kunt uitleggen. Enerzijds zit het hem in gedrag; we zijn informeel en hekelen hiërarchie. Anderzijds zijn we pragmatisch; we zoeken naar praktische oplossingen. Vier: ruimte voor groei. We dagen onze medewerkers uit zich te ontwikkelen binnen ons bedrijf. Dat kan een stapje hoger zijn binnen de organisatie, maar iemand kan ook switchen naar een andere discipline of meedenken binnen ons innovatieteam.”

Gedurfder en mooier

Hofwegen benadrukt dat deze kernwaarden al decennia in het DNA van Van Oers zitten, maar dat ze nooit met deze heldere formulering werden uitgedragen. “Dat gaat veranderen. Op onze website en al onze communicatiemiddelen vertellen we voortaan precies hoe we ons onderscheiden. Ofwel, wat onze kracht is. Dat gebeurt professioneler, gedurfder en mooier dan de afgelopen jaren.” Stellig zegt Hofwegen: “We creëren kansen waarmee we ondernemers voorsprong beloven, dat is nu voor iedereen duidelijk.” Niet alleen de huisstijl is nieuw, ook de inrichting van de kantoren krijgt een nieuwe uitstraling. Want Hofwegen vindt het belangrijk dat Van Oers zich eenduidig presenteert. “Alle diensten hebben nu dezelfde huisstijl, we zijn immers één multidisciplinair team. Dan moeten we dat ook uitdragen, was onze conclusie.”

Snel zelfstandig werken

Tijdens de personeelsbijeenkomst in november presenteerde de directie de nieuwe positionering aan alle medewerkers. “Collega’s zijn trots op Van Oers”, stelt Hofwegen vast. “Dat gevoel stralen ze uit naar klanten én nieuwe, potentiële medewerkers. Onze nieuwe huisstijl reflecteert dat.” Dit heeft alles te maken met de kernwaarden, die ook in de arbeidsmarktcommunicatie worden uitgedragen. Junior medewerkers krijgen bijvoorbeeld al snel vertrouwen om zelfstandig te werken. Hofwegen vertelt wat dat precies betekent. “Bij Van Oers word je breed ingezet, zodat je alle facetten van het klantdossier krijgt te zien. Ook kijken we niet voortdurend over je schouder mee. Natuurlijk controleert een supervisor je werk, maar dat gebeurt op het eind en levert geen stress op.” De directeur wijst er ten slotte op dat Van Oers hecht aan efficiënt werken. “We investeren fors in software, alles is bij ons geautomatiseerd. Zo voorkomen we dat talentvolle medewerkers repeterend boekhoudwerk moeten doen en ligt de focus op adviseren.” Siebrand plaatst dit in het licht van het beleid van Van Oers. “We focussen ons komend jaar nog nadrukkelijker op welzijn en vitaliteit. Deze automatiseringsslag sluit daar naadloos bij aan.”

