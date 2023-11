Financiële talenten vinden is een grote uitdaging voor accountantskantoren. Bij Schuiteman zijn ze echter van mening dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn om medewerkers aan te trekken en te behouden, zolang je hen maar iets hebt te bieden.

Ja, ze voelde zich er op haar eerste dag meteen thuis. Esther Bouw, junior assistent-accountant, heeft het naar haar zin bij Schuiteman. Ze wil dit gevoel van thuiskomen ook graag overbrengen op nieuwe medewerkers. Daarom is zij actief lid van het team Jong Schuiteman, dat jonge medewerkers ondersteunt bij hun ”onboarding” en integratie op de nieuwe werkplek, maar dat ook de gelegenheid biedt samen te werken en gezamenlijk te sparren, met aandacht voor de professionele ontwikkeling. “We bieden junioren praktische ondersteuning, zowel op collegiaal als op vakinhoudelijk niveau”, zegt Bouw. “We nemen de tijd om hun vragen te beantwoorden, zoals hoe ze verlof kunnen aanvragen of op welke manier ze hun talent kunnen ontwikkelen. Dit is belangrijk, want als je net van school komt, moet je je plekje nog vinden. Bij grote kantoren wordt hiervoor meestal geen tijd vrijgemaakt. Er wordt dan van je verwacht dat je vanaf dag één op volle kracht meedraait. Bij ons gaat het anders. In Jong Schuiteman zijn alle leden onder de dertig jaar, ikzelf ook. Je voelt je minder alleen als je met leeftijdsgenoten kunt sparren. Je durft jezelf ook meer uit te spreken.”

Bereid om van elkaar te leren

Bram Faber, partner bij Schuiteman, is trots op de onderlinge samenwerking. “Jong Schuiteman is een mooi voorbeeld van hoe jongeren in dezelfde levensfase elkaar kunnen helpen. Die betrokkenheid biedt een goed tegenwicht aan de vakinhoudelijke kant van ons vak, die met processen en procedures veel zakelijker is. Als je intern op een vertrouwde manier met elkaar samenwerkt, komt dat de samenwerking met de klant ook ten goede. Je voelt je zekerder en kan daardoor beter adviseren. Sommige klanten hebben het gevoel dat we bij Schuiteman één grote familie vormen. Ik ben ervan overtuigd, dat dit komt doordat wij prettig en informeel met elkaar omgaan.” Goed samenwerken betekent ook dat je bereid bent van elkaar te leren, zegt Faber. “Binnen onze organisatie zijn er verschillende ervaringsniveaus. Dat kan voor nieuwkomers soms uitdagend zijn. Dat gevoel willen we wegnemen door onze deuren wijd open te zetten. Je kunt met vragen bij iedereen terecht, zelfs bij de directie. Want wie zegt dat ik ben uitgeleerd? Jonge mensen kunnen mij, maar ook hun collega’s een spiegel voorhouden. Bij Schuiteman gaan we bij voorkeur een langdurige en bestendige relatie met elkaar aan, net als met onze klanten. Daarom is het belangrijk de tijd te nemen voor elkaar. Talent vinden is niet moeilijk. Weet wat je wilt, heb geduld en neem mensen serieus.”

Meer dan de som der individuen

Het lage personeelsverloop en de hechte familieband van Schuiteman wekken de indruk dat iedere medewerker uit hetzelfde hout is gesneden. Maar niets is minder waar. Tijdens het sollicitatieproces wordt zorgvuldig gescreend op variabele persoonlijke kenmerken. “We weten dat er een krappe arbeidsmarkt is, maar we hebben bewust gekozen voor een inclusief en gevarieerd team van medewerkers. We selecteren niet zomaar iedereen”, aldus Faber. “Op papier klinkt het goed: een voetbalteam met elf Messi’s. Maar we weten allemaal dat zo’n elftal geen garantie biedt voor succes. Een kampioensteam is meer dan de som van de individuen. Gelukkig is iedereen bij Schuiteman uniek. Iedereen vindt zijn of haar eigen plek, want we streven niet naar uniformiteit. Het is wél belangrijk dat ze allemaal positieve inzet tonen, nieuwsgierig zijn en een beetje lef hebben. Dan zal er een duurzame match zijn met het team. Tijdens het sollicitatieproces kijken we eerst naar persoonlijkheid en dan naar competenties. In die volgorde.”

Iedereen zijn eigen kwaliteiten

Esther Bouw volgt de duaal hbo-opleiding Accountancy aan de HAN in Arnhem. Dat betekent dat ze drieënhalve dag op kantoor is en anderhalve dag studeert. “Ik voel dat ik bij Schuiteman word gewaardeerd. Collega’s zijn oprecht betrokken. We gaan ook bij elkaar op kraamvisite of leven mee in moeilijke tijden. De onderlinge band is heel warm. Als het op je ambities aankomt, krijg je veel kansen om door te groeien. Het Talentontwikkelprogramma biedt je cursussen en trainingen op het gebied van vaktechniek, talentenanalyse, coaching en persoonlijke competenties. In het eerste jaar als junior krijg je zowel een buddy als een coach. Daarnaast heeft elke medewerker binnen Schuiteman een coach, een ervaren collega die ondersteuning biedt en feedback geeft en die je ook helpt leerdoelen te stellen. Ik voel geen drempel om iemand om advies te vragen. Ik ben nauwkeurig, goed met cijfers en kan makkelijk communiceren. Maar een collega kan wellicht beter plannen. Zo heeft iedereen zijn eigen kwaliteiten.” Die betrokkenheid werkt door in het advies aan de klant, weet Bram Faber. “Eerder werkte ik bij een top-4 accountantskantoor dat voor elk specialisme een andere expert liet invliegen. Bij Schuiteman kan ik over de hele breedte adviseren. Het gesprek met de ondernemer kan het ene moment gaan over de renteaftrek en het volgende over zijn toekomstplannen. Indien nodig kan er een specialist worden ingeschakeld, omdat Schuiteman alle expertise in huis heeft. Maar het zijn de korte lijnen en het vertrouwde contact waaraan de ondernemer primair behoefte heeft.” Wat Bouw opvalt, is hoe trots ondernemers zijn op hun bedrijf. “Die trots herken ik ook bij mezelf en bij collega’s. We zijn trots op de organisatie.”

