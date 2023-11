Je hebt accountancy gestudeerd. Of je wilt werken en leren tegelijk. Welk kantoor past bij jou? En waar komen je persoonlijke doelen het best tot hun recht? Aliriza Demirtas koos bewust voor een top 10 kantoor. En zag zijn gezicht ineens achter op een stadsbus.

Dat het in de accountancy minder om cijfers en meer om mensen draait, zie je de laatste jaren aan wervingscampagnes. Steeds vaker komen daarin eigen medewerkers voor. Een van de eerste kantoren die ermee begon is Grant Thornton. Internationaal actief met 62.000 medewerkers in 134 landen, in Nederland goed voor circa 650 professionals en acht vestigingen. Onder hen is de nu 24-jarige Aliriza Demirtas, assistent- accountant en student aan Nyenrode. “Ik had mijn mbo afgerond en wilde iets economisch doen, maar wist niet precies wat”, blikt hij terug. “Ik besloot ‘interviews’ te houden met vrienden en bekenden. Mijn zwager werkte in de accountancy, aan de controlekant, en maakte mij enthousiast. Vooral zijn verhalen over het klantcontact, processen opzetten en controleren en de grote afwisseling deden mij besluiten te kiezen voor de accountancy.”

Grapjes tijdens sollicitatie

Demirtas meldde zich aan bij de studie accountancy aan de Hogeschool Rotterdam en stapte na een jaar over naar Nyenrode. Maar het ging hem allemaal niet snel genoeg. “Qua studie wel, maar ik wilde ook praktijkervaring opdoen”, vertelt hij. “Ik zocht een werkgever waar ik werk en studie kon combineren. Van vrienden had ik gehoord dat bij Grant Thornton de werksfeer echt goed is. Helaas kon ik daar toen – in coronatijd – niet solliciteren dus week ik uit naar een ander accountantskantoor. Maar ik gaf niet op en solliciteerde later opnieuw bij Grant Thornton. De volgende dag kon ik al op gesprek komen. Het voelde meteen heel goed en persoonlijk. Tijdens de sollicitatie complimenteerde ik de partner, die net naar de kapper was geweest, met zijn kapsel. Hij moest lachen en het werd een ontspannen gesprek. Dat tekende voor mij de sfeer. Ik werd aangenomen en kon aan de slag als junior assistent audit, precies wat ik graag wilde.”

Podium pakken

Grant Thornton wil groeien in Nederland en probeert talent aan zich te binden door te benadrukken wat nou echt kenmerkend is voor het kantoor. Volgens de nieuwste wervingscampagne is dat dat je al vroeg in je carrière een “& you-moment” kan beleven. Dat is wanneer je als jonge accountant boven jezelf uitstijgt, het podium pakt. Om dit bij jonge medewerkers te bevorderen, geeft het kantoor relatief snel eigen verantwoordelijkheid. Demirtas kan dit bevestigen. “Ik kwam als junior assistent binnen en assisteerde de teams met kleinere posten en werkzaamheden. Als nieuwkomer werd ik best getest met vragen als: ‘Weet je waarom je dit moet doen? Begrijp je waarom dat belangrijk is?’ Omdat je nooit heel lang bij een en dezelfde klant zit, leerde ik snel alle kanten van de praktijk. Het meeste stak ik op van ervaren collega’s. Omdat we geen vaste werkplekken hebben, zit je vaak naast managers en partners. Ik vroeg al snel: ‘Mag ik dit eens doen? En mag ik dat ook eens proberen?’ Die kansen kreeg ik, uiteraard wel met goede begeleiding.”

Missende stap

Dat inmiddels befaamde “& you-moment” maakte ook Demirtas mee. Het gebeurde toen hij een paar maanden bij Grant Thornton aan de slag was. “Ik was bij verschillende gesprekken met klanten meegegaan en vroeg of ik ook zelfstandig een gesprek met de klant mocht doen. Het was goed. Natuurlijk was dat best spannend, maar ik herinnerde me goed de lessen die ik erover had gevolgd. Daarom merkte ik in de procesbespreking die ik met de klant voerde dat er een stap miste in de afhandeling van betalingen. Alle handelingen konden door één medewerker worden gedaan. Ik zei: ‘Is er geen functiescheiding?’ De klant antwoordde dat deze werkwijze praktischer en sneller was. Maar ik wist hem ervan te overtuigen dat het verstandiger was er een tweede medewerker tussen te zetten. Als je dan even later bij de balanscontrole langskomt en ziet dat er functiescheiding is ingevoerd, dan voelt dat als een trots moment.”

Gezicht op bus

Inmiddels is hij geen junior meer maar assistent-accountant. Hij heeft nog meer verantwoordelijkheden gekregen. “Alles wat ik in mijn studie leer, kan ik terugkoppelen in het werk. De ruimte om toe te passen wat ik leer is groot. Mijn mening in het team telt.” Hij ziet zelf dat hij zich op bepaalde terreinen extra moet ontwikkelen. “Mijn Engels is wat minder goed, dus dat wilde ik verbeteren. Mijn werkgever gaf me de kans vijftien weken lang een-op-een een talencursus te doen. Puur maatwerk was dat.” Demirtas weet dat zijn keuze voor accountancy en Grant Thornton de juiste is geweest. “Ik voel me hier thuis en kan mezelf zijn. Partners komen naar me toe, maken een praatje, vragen hoe het gaat. Als jonge medewerker krijg je veel waardering en die heb je gewoon nodig als je net bent begonnen in het vak.” Dus toen Grant Thornton hem vroeg of hij wilde meewerken aan een wervingscampagne stemde hij meteen toe. Ineens zag hij zijn gezicht op de achterkant van een bus. “Dat leverde veel reacties op”, lacht hij. “Niet alleen van mensen uit de buurt, maar ook uit het internationale netwerk van Grant Thornton, tot Turkije aan toe. Uiteraard stuur ik dan meteen een LinkedIn-uitnodiging. Internationale contacten zijn belangrijk. Ik zou graag nog eens over de grens werken.”

