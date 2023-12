Oudedagsvoorzieningen Nederland-België blijven de aandacht vragen

In de jurisprudentie staat met enige regelmaat de situatie centraal waarbij een Nederlandse gepensioneerde belastingplichtige inmiddels in België woont, maar de opbouw van de oudedagsvoorziening in Nederland heeft plaatsgevonden. Ook onlangs is dit aan de orde geweest in een procedure bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant (8 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6377).

Wettelijk kader

In een dergelijke situatie is art. 18 van het Belastingverdrag tussen Nederland en België van toepassing. De hoofdregel is dat de woonstaat het heffingsrecht heeft, maar onder omstandigheden mag de bronstaat heffen. Naar aanleiding van Belgische jurisprudentie hebben de autoriteiten van Nederland en België enkele jaren geleden overleg gepleegd en over dit onderwerp een overeenkomst gesloten (Stct. 2018/17744, Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland met betrekking tot de toepassing van artikel 18 van het Verdrag). In ieder geval is het gevolg hiervan dat de Belgische autoriteiten meer informatie uitwisselen met hun Nederlandse collega’s. Dit leidt er weer toe dat deze belastingplichtigen soms worden geconfronteerd met een reactie van de Nederlandse belastingdienst, dat in Nederland inkomstenbelasting verschuldigd is over deze uitkeringen. Niet zelden is het hierbij zo, dat de belastingplichtige geen belasting betaalde in de nieuwe woonstaat, maar ook niet in de bronstaat. Ook zo in de onderhavige casus.

De uitspraak

Ook in de uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2023:6377) die hier centraal staat, had de Nederlandse belastingdienst informatie gekregen van de Belgische autoriteiten over pensioenuitkeringen aan een belastingplichtige en hiervoor (navorderings)aanslagen opgelegd. De betreffende belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen deze aanslagen.

In deze situatie was de belanghebbende in 1993 geëmigreerd naar België. Gedurende de periode dat belanghebbende in Nederland woonde had hij pensioen opgebouwd bij een beroepspensioenfonds. Daarnaast heeft hij gedurende enkele jaren pensioen opgebouwd bij een verzekeraar.

Van 2016 tot en met 2019 heeft de belanghebbende een AOW-uitkering en pensioenuitkeringen van het pensioenfonds en de verzekeraar ontvangen. Deze uitkeringen bedroegen samen meer dan € 25.000 per jaar. Uit de stukken bleek dat de pensioenuitkeringen in België voor minder dan 90% tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief zijn belast.

Bewijs slaagt niet

Belanghebbende stelt dat hij de pensioenpremies gedurende de opbouwperiode niet op zijn inkomen in aftrek heeft gebracht. De omkeerregel zou dan niet van toepassing zijn en dit zou betekenen dat de uitkeringen niet of niet volledig in de belastingheffing moeten worden betrokken. Aangezien het de belanghebbende is die zich hierop beroept, dient de belanghebbende dit ook aan te tonen. Hierin slaagt hij echter niet. Ook betoogt de belanghebbende dat hij van 1984 tot 1990 te weinig belastbaar inkomen zou hebben gehad om de premies aan de verzekeraar in aftrek te kunnen brengen. Maar ook dit wordt onvoldoende aangetoond.

Daarom komt de rechtbank tot de conclusie dat de (navorderings)aanslagen terecht zijn opgelegd op grond van art. 18 lid 2 van het Verdrag tussen Nederland en België.

Tot slot

In de onderhavige situatie haalt de belanghebbende zo veel mogelijk uit de kast om de (navorderings)aanslagen van tafel te krijgen. Hij slaagt hier niet in en dat lijkt mij ook terecht. De pensioenuitkeringen moeten worden belast bij uitkering en zonder uitwisseling van inlichtingen lijkt het erop dat er geen heffing in Nederland en België zou plaatsvinden. Inmiddels zijn hierover al diverse procedures gevoerd. Meestal met niet zo’n goede afloop voor de belastingplichtige. En ook vanuit een fiscaal ethisch standpunt lijkt me dit correct.

Mr. dr. Gerard Staats werkt bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs en is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg en de Open Universiteit.

