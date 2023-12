Been kwijt na kerstborrel (en andere redenen om voorzichtig te zijn)

De meeste bedrijven hebben hun traditionele kerstborrel alweer achter de rug. Net zo’n traditie is dat de gezelligheid bij minstens één van die bedrijven uitmondt in onverkwikkelijke taferelen die in het nieuwe jaar voor de rechter moeten worden uitgevochten.

Het zoekwoord ‘kerstborrel’ levert in de databank van gerechtelijke uitspraken maar liefst 45 treffers op. In sommige gevallen heeft de zaak niet met de jaarlijkse feestelijkheid te maken. Maar heel vaak is dat wel het geval. Dan blijkt de kerstborrel uit de hand gelopen of eindigt deze om een andere reden in mineur. Gemiddeld zo’n twee keer per jaar staan werkgever en medewerkers tegen over elkaar in de rechtbank om wat er tijdens de kerstborrel is gebeurd. Vaak buigt de rechter zich dan over de vraag of het ‘ontslag op staande voet wegens wangedrag’ terecht was.

Terrasmatten

Op 20 december 2018 had een groep medewerkers van een bedrijf een kerstborrel bij restaurant Quatre Bras te Best. ‘s Avonds ontstond er op het terras van Quatre Bras onenigheid tussen een aantal collega’s. Er werd flink op losgemept. Toen de assistent manager van Quatre Bras rumoer hoorde en naar buiten liep, zag hij dat een van de mannen onder het bloed zat en zijn kaak vasthield. Maar wie de klap had uitgedeeld kon de rechter niet meer vaststellen omdat getuigen elkaar tegenspraken en de verdachten elkaar de schuld gaven.

Ontspoord

Een jaar daarvoor ging het mis bij de kerstborrel van ProRail. Een man, die zichtbaar alcohol had geconsumeerd, viel een collega lastig met beledigende en kwetsende opmerkingen. Bovendien betastte de man geheel ongevraagd en tegen haar zin in herhaaldelijk, en ging hij hiermee door nadat de collega hem had gevraagd er onmiddellijk mee te stoppen. ProRail ontsloeg de medewerker op staande voet, ‘mede in het licht van de #metoo-beweging’, maar de kantonrechter vond het ontslag te verstrekkend, omdat de werknemer al veertig jaar goed functioneerde.

Doormidden schoppen

Een andere werknemer verklaarde na de nodige alcoholconsumpties tijdens de kerstborrel dat hij zijn directeur ‘doormidden zou schoppen’. Dit gebeurde op 18 december 2015. Toen de directeur de kroeg waar de borrel had plaatsgevonden na middernacht wilde verlaten, werd hij op straat door de medewerker aangevallen. Hij probeerde zijn baas te slaan, maar een collega kwam net op tijd tussen beiden. De volgende morgen probeerde de medewerker nog iets te redden door telefonisch excuses te maken, maar dat mocht niet meer baten. Ontslag op staande voet. Dat de werknemer diabetes had en dat dit in combinatie met alcohol tot problemen kon leiden, vermurwde de rechter geenszins.

Voorbeeldgedrag

Voor de rechter speelt voorbeeldgedrag zwaar mee in het al dan niet toekennen van ontslag op staande voet. Een man die in een bedrijf voorlichting gaf aan vrachtwagenchauffeurs over veilig rijden, waaronder alcoholgebruik, en zelf met een glaasje op een eenzijdig verkeersongeluk veroorzaakte, kon naar zijn baan fluiten. Hetzelfde gold voor een man die bij de Koninklijke Marechaussee werkte en die na de kerstborrel zijn vriendin mishandelde. Zij hield daaraan blijvend gezichtsletsel op. De marechausseër verweerde zich, tevergeefs, door te stellen dat op de kerstborrel zonder reserve alcohol werd geschonken en dat hij door de leiding, die ook bij de borrel aanwezig was, niet was aangesproken op overmatig alcoholgebruik.

Werkgever: pas op

En dan hebben we nog de werknemer die tot sjagrijn van zijn werkgever bier meenam naar een alcoholloze kerstborrel, wat volgens de rechter niet per se hoefde te getuigen van ‘slechte intenties’. Of de man die uitgaven en bestellingen in privé deed maar deze liet factureren aan en betalen door zijn werkgever. Zo deed hij dat bij de catering en de muzikale ondersteuning voor de 50e verjaardag van zijn toenmalige echtgenote, die volgens hem op de factuur moest worden omschreven als ‘kerstborrel’. Helemaal erg was de zaak van de man die zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden. Hij was onder meer woedend dat de vrouw, werkzaam bij hetzelfde bedrijf als hij, wel voor de kerstborrel was uitgenodigd en hij niet.

Blaas leeg, been kwijt

En tot slot het trieste verhaal van een 25-jarige man die op 22 december 2006 omstreeks 04.36 uur op de provinciale weg N284 te Hapert als voetganger werd aangereden door een personenauto. De man had de avond ervoor een kerstborrel gehad van het recreatiepark waar hij werkzaam was. Daarna was hij met een collega doorgezakt in een kroeg in Hoogeloon. Toen hij midden in de nacht door de polder naar huis fietste en moest plassen, besloot hij nadat hij zijn blaas had geleegd te voet verder te gaan. Niet veel later werd hij aangereden door een automobilist die eveneens te veel gedronken had. De gevolgen waren ernstig. De aangereden man lag 16 dagen in coma en zijn rechterbeen moest worden geamputeerd. Door ander letsel kon hij niet meer werken en was hij volledig aangewezen op een Wajong-uitkering.