Onjuist premiepercentage Whk 2024 voor eigenrisicodragers WGA en ZW

De Belastingdienst meldt dat nieuwe eigenrisicodragers voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en/of voor de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2024 een nieuwe beschikking hebben gekregen vanwege een onjuist premiepercentage in de eerste beschikking.

Voor werkgevers die per 1 januari eigenrisicodrager worden, is de premiecomponent WGA en/of ZW 0%. Voor werkgevers bij wie het eigenriscicodragerschap stopt per 1 januari, geldt voor de component WGA en/of ZW het sectorpercentage of een individueel berekend percentage. Werkgevers hebben een nieuwe beschikking ontvangen met het juiste gedifferentieerde premiepercentage Whk voor 2024.

Wie geen nieuwe beschikking van de belastingdienst heeft gekregen en vermoedt dat het gedifferentieerde premiepercentage Whk niet klopt, kan bezwaar maken. Daarvoor dienen werkgevers het formulier ‘Bezwaar loonheffingen’ te gebruiken.