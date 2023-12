Waarom je de invloed van de CSRD niet moet onderschatten

Je kunt duurzaamheid en duurzaamheidsverslaggeving niet meer wegdenken uit het nieuws. Nieuwe wet- en regelgeving dwingt accountants en ondernemers om hier serieus mee om te gaan. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote beursgenoteerde bedrijven vanaf boekjaar 2024 en niet-beursgenoteerde grote ondernemingen vanaf 2025 tot uitgebreide duurzaamheidsrapportage. Hoewel middelgrote en kleine ondernemingen niet direct worden geraakt, moeten ze de impact van de CSRD niet onderschatten.



Jouw bedrijf zal moeten antwoorden op vragen over de impact op mens, milieu, en maatschappij als gevolg van de CSRD-verplichte duurzaamheidsrapportage. Deze Europese wet is een resultaat van de EU Green Deal, gericht op een duurzame economie in 2050. Grote organisaties moeten transparant zijn over hun duurzaamheidsmaatregelen en bijdragen aan de EU Green Deal-doelen, wat een integraal onderdeel wordt van het jaarverslag.

Ook relevant voor het mkb

Maar de duurzaamheidsverslagen van grote ondernemingen reiken verder dan hun eigen impact. Ze moeten uitgebreid ingaan op duurzaamheidsaspecten binnen hun keten, inclusief de directe en indirecte leveranciers en afnemers. Vaak bevinden zich in deze keten ook middelgrote en kleine ondernemingen. Grote ketenpartners zullen binnenkort duurzaamheidsinformatie van hun kleinere partners eisen, en deze mkb-ondernemingen zijn wettelijk verplicht hieraan te voldoen.

En alsof dat nog niet genoeg is, eisen ook banken en verzekeringsmaatschappijen steeds meer van ondernemingen die financiering of verzekering zoeken. Hiertoe worden zij gedwongen onder invloed van wet- en regelgeving voortkomend uit de EU Green Deal. Zo wordt verplichte duurzaamheidsverslaggeving een realiteit voor vrijwel alle ondernemingen in Nederland en de rest van de EU. Het belang van een duurzaamheidsbeleid valt niet te onderschatten en de tijd van vooruitschuiven is echt voorbij.

Begin nu

Als je nog niet bezig bent met duurzaamheidsverslaggeving, is mijn advies: begin nu! Het is niet eenvoudig, maar een stappenplan kan helpen.

Doel & Strategie: Veranker duurzaamheid in de strategie en identificeer risico’s en kansen. Stakeholderanalyse: Onderzoek belangen en impact op stakeholders via een actieve dialoog. Duurzaamheidsthema’s: Bepaal materiële thema’s op basis van analyses. Doelstellingen en indicatoren: Stel doelen vast, voer een 0-meting uit en bepaal relevante indicatoren. Interne organisatie: Pas de interne organisatie aan voor betrouwbare gegevens en rapportages.

Samen sterker in duurzaamheid

De uitdagingen zijn omvangrijk, ingrijpend en lijken onontkoombaar. Begrijpelijk als dit als overweldigend wordt ervaren. Echter, je staat er niet alleen voor. Aangezien alle ondernemingen met deze kwesties te maken krijgen, is er een kans om van elkaar te leren. Bij Joanknecht zijn we er om te ondersteunen. We beschikken over voldoende expertise om jouw organisatie voor te bereiden op duurzaamheidsrapportages. Of het nu gaat om het formuleren van doelen, strategieën, of het implementeren van duurzaamheidsprocessen, wij staan voor je klaar.

Geschreven door Edwin Vogel. Edwin is accountant, adviseur en verslaggevingsspecialist en werkzaam voor grote en middelgrote ondernemingen.