Big Four wil bestuur hervormen, Nederland is mogelijk voorbeeld

De Big Four overweegt zijn bestuursstructuur te modeleren naar het Rijnlandse model. Daarover schrijft The Financial Times. Nederland wordt expliciet als voorbeeld genoemd voor de mondiale accountancyreuzen.

De Amerikaanse EY-partners stemden voor Kerstmis voor de invoering van een nieuw bestuurssysteem met een raad die toezicht houdt op het management en de strategie goedkeurt, zo verklaren bronnen aan de FT. De nieuwe structuur moet in juli van kracht worden. Het voorstel volgt op de mislukte splitsing van het bedrijf in een advies en accountancytak.

Australië

Een andere geplaagde Big Four, PwC Australië, laat bij monde van zijn bestuursvoorzitter weten aan de Financial Times te verwachten dat de bestuurshervormingen in Australië, waar voor het eerst een voorzitter van buiten het bedrijf werd aangesteld, een blauwdruk zouden kunnen worden voor andere landen in het netwerk.

De Amerikaanse toezichthouder op accountantskantoren is een ‘cultuuronderzoek’ gestart in een poging te achterhalen waarom steeds meer accountantscontroles bij overheidsbedrijven die niet aan de wettelijke normen voldoen. De Public Company Accounting Oversight Board kondigde in december aan dat onderzocht zou worden of er iets mis was gegaan met de ‘toon aan de top’. Ook de organisatiestructuur van de kantoren zou onder de loep worden genomen.

Slechtste van twee werelden

In het artikel komt Laura Empson aan het woord, professor aan de Bayes Business School in Londen. Zij stelt dat het debat over het bestuur van de Big Four na jaren van onstuimige groei al lang had moeten plaatsvinden. Het huidige bestuur noemt ze het slechtste van twee werelden: het slechtste van partnership governance en het slechtste van corporate governance. ‘Het partnerschapsmodel elimineert het principaal-agent probleem, in die zin dat eigenaren, managers en belangrijke producenten één en dezelfde zijn. Op kleine schaal kan dat heel effectief werken. Het probleem is dat wanneer het wordt opgeschaald, het leiderschap steeds verder af komt te staan van de partners.’ Critici wijzen op de circulariteit: zelfs partners met een lange staat van dienst danken hun baan geheel of gedeeltelijk aan de CEO. Dit kwam aan het licht in het vernietigende rapport over de cultuur van PwC in Australië, waar een belastingpartner geheimen uit zijn advieswerk voor de regering gebruikte om te helpen bij het opstellen van de strategie van PwC.

Verenigd Koninkrijk

De Financial Times steekt zijn licht op in Europa. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Financial Reporting Council in 2010 voor het eerst de invoering van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders van buiten het kantoor aanbevolen voor kantoren die 20 of meer beursgenoteerde ondernemingen controleren. De meest recente gedragscode voor auditkantoren van de toezichthouder, die werkt op basis van ‘pas toe of leg uit’, beveelt aan dat grotere kantoren ten minste drie onafhankelijke niet-uitvoerende leden hebben die in de meerderheid zijn in een toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt op “zaken van openbaar belang”. In het kader van aparte plannen voor de Big Four in het Verenigd Koninkrijk om hun auditactiviteiten af te schermen van hun belasting- en adviesafdelingen, zullen ze een aparte auditraad moeten hebben met een meerderheid van niet-uitvoerende leden om toezicht te houden op de auditkwaliteit en de activiteiten van hun auditafdelingen.

Nederland als voorbeeld

Het artikel wijst ook op Nederland waar dat kantoren die instellingen van openbaar belang controleren sinds 2018 een onafhankelijke raad van toezicht moeten hebben om toezicht te houden op hun interne activiteiten. In de VS heeft de PCAOB voorgesteld om van een auditkantoor te eisen dat ten minste één persoon die geen partner is, zitting heeft in het bestuur of een ander soort adviesorgaan – maar de PCAOB geeft toe dat alle Big Four al aan deze beperkte criteria voldoen.