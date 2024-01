Haagse formatie door de bril van de zakelijke onderhandelingstheorieën (4)

Het Haagse formatieproces bekeken door de bril van de theorieën over onderhandelen: wat viel Servaas Vrijburg de afgelopen tijd op? Een nieuwe aflevering.

Als zakelijk mediator is de kern van mijn vak het begeleiden van onderhandelingen. De meeste onderhandelingsprocessen vinden plaats buiten het gezichtsveld van anderen. In alle rust. Vanuit lerend perspectief is dat natuurlijk jammer. Bij het formeren van een nieuw kabinet is dat deels anders. Ik beschouw dit Haagse proces deze periode door de bril van de theorieën over onderhandelen. Daarbij blijf ik ver weg van politieke standpunten. Verder ben ik geen ‘insider’, zodat ik me zal richten op het zichtbare deel van dit proces.

‘We hebben een (groot) probleem’

De quote (van de PVV voorman) van ruim een week geleden was ‘we hebben een (groot) probleem’, nadat de fractie van de VVD in de Eerste Kamer aangaf voor de spreidingswet te zullen gaan stemmen.

Ging de vorige aflevering over integratief onderhandelen, deze aflevering gaat over distributief onderhandelen. Wat houdt dat in en wat is het verschil met integratief onderhandelen?

Ik zal eerst ingaan op de theorie van distributief onderhandelen om vervolgens de quote ‘we hebben een (groot) probleem’ in dat licht nader te duiden.

Distributief onderhandelen

Het belangrijkste kenmerk van distributief onderhandelen is het uitgangspunt dat ‘de koek’ niet groter zal worden. Dit in tegenstelling tot integratief onderhandelen. Dat betekent dat wat de ene partij meer krijgt, de andere partij minder krijgt. Het gaat daarmee al snel over winnen versus verliezen. Omdat winnen en verliezen iets met mensen kan doen, raken inhoud en persoon bij distributief onderhandelen al snel met elkaar vermengd. Het grote nadeel daarvan is dan ook dat het als snel persoonlijk wordt of aanvoelt. Daar komt bij dat expressieve mensen gevoeliger zijn voor ‘kritiek’ en ‘verlies’, zo is gebleken. Dit betekent ook dat het ego eerder, en/of een grotere rol, kan gaan spelen. Het risico van een (snellere) afglijding op de schaal van Glasl neemt daarmee toe. Bij distributief onderhandelen strijden partijen vooral tegen elkaar, in plaats van gezamenlijk tegen het probleem c.q. het vraagstuk. Distributief onderhandelen is daarmee lang niet zo’n succesvolle methode als integratief onderhandelen, maar is op sommige momenten nu eenmaal onvermijdelijk.

De verschillen in een notendop:

Integratief onderhandelen Distributief onderhandelen

scheid mensen van het probleem probleem wordt vereenzelvigd met de persoon

focus ligt op belangen focus ligt op standpunten

benadering is objectiveren benadering is argumenteren

creëren van alternatieve oplossingen vechten voor de eigen oplossing

halen en brengen halen

doel: belangrijkste (punten) binnenhalen doel: meeste (punten) binnenhalen

Door de bril van enkele theoretische modellen

Kijken we weer door de bril van enkele modellen, dan zien we het volgende beeld.

In het model van Kilmann zien we dat partijen bij distributief onderhandelen meer aan het eigen belang denken en (veel) minder aan het belang van de ander of het gemeenschappelijke belang. De neiging tot forceren ligt daarmee op de loer of is zelfs het uitgangspunt. Als gevolg daarvan komen partijen meer tegenover elkaar te staan, zodat binnen de Roos van Leary men veel meer aan de linkerkant (tegen en ik) dan aan de rechterkant (samen) communiceert. Bovendien hebben partijen de neiging (al dan niet onbewust) om meer ‘bovengedrag’ (ruimte-nemend) dan ‘ondergedrag’ (ruimte-gevend) te vertonen.

‘We hebben een (groot) probleem’

De quote ‘we hebben een (groot) probleem’ is natuurlijk primair een standpunt. Immers, of iets een (groot) probleem is, is subjectief. Bij distributief onderhandelen wordt een mening al snel als een feit gepresenteerd. Qua ‘oplossing’ voor dit probleem zouden partijen – redelijk eenvoudig – kunnen afspreken dat bijvoorbeeld een toekomstig (PVV-)staatsecretaris het dwangartikel niet ‘inroept’. Zo zijn er nog wel meer oplossingen te bedenken. Anders gezegd: de oplossing is het probleem niet.

Waarom dan expliciet dit standpunt ventileren?

Het doel – van het inlichten van de ‘publieke tribune’ – is vermoedelijk kijken of de eigen positie kan worden versterkt (ten koste van die van de ander: VVD). Zuiver distributief derhalve. Dat punt kan dan (later) mogelijk alsnog ergens worden uitgeruild. Verzwakking van de positie van bijvoorbeeld de VVD-frontvrouw kan dan het effect zijn. Wat we niet weten is of deze vileine actie iets oplevert of zich later tegen de PVV keert als de positie van de VVD verder verzwakt. Immers, eruit stappen – op een mogelijk relatief gunstig moment – kan dan de BAZO van de VVD worden.

Een tweede PVV-actie was te zien door niet mee te stemmen in de Tweede Kamer bij een motie om het eigenrisico af te schaffen. Dit ondanks dat de PVV pleitbezorger is van dit standpunt. Het is niet onlogisch dat ze dat punt of willen binnenhalen aan de formatietafel of juist willen inruilen tegen een hoge prijs. Uitruilen kan overigens tot het distributieve domein worden gerekend en kan een goed voorbeeld zijn, dat distributief onderhandelen zeker niet altijd in de negatieve hoek dient te worden geplaatst.

Onderstaand 10 met enige regelmaat voorkomende distributieve / positionele onderhandelingsmanieren tijdens zakelijke mediationtrajecten:

extreme eisen stellen ‘achterban’ biedt geen ruimte (te vroeg) doen van een eindbod uitnodiging om beter bod te doen (zonder zelf een tegenbod te doen) opeenstapelen van eisen intimideren, bluffen, weglopen, deuren gooien, niet reageren, boos worden druk verhogen of verlagen dreigen, met bijvoorbeeld: make or buy tegenpartij kleineren of dehumaniseren good-guy-bad-guy-patronen

In de kern komen deze manieren steeds op hetzelfde neer: voornamelijk gericht op de persoon, veel minder gericht op de oplossing.

Ondertussen bij de buren

Ondertussen zien we bij de oppositie dat ze enigszins in beeld proberen te komen door de informateur te verwijten dat hij zich niet aan zijn opdracht houdt (standpunt). De publieke tribune (pers) lijkt er weinig aandacht aan te schenken. Daardoor dreigt het een mislukt ‘speldenprikje’ te worden. Mogelijk een voorbeeld van een zwakke en matige timing: ophef proberen te creëren die geen ophef wordt. Evengoed kan worden gezegd: als je niks probeert, gebeurt er ook niks.

Verder was er een vileine opmerking richting de publieke tribune dat de BBB over matige financiële kennis zou beschikken. Deze opmerking is te vergelijken met de opmerking ‘we hebben een groot probleem’, alleen is nu (nog) niet helder vanaf welke zijde dit is ‘gelekt’.

Op het VVD-congres werd getracht de eigen achterban gerust te stellen en geduld te hebben (publieke tribune). Zoals eerder aangegeven is schaken op twee borden immers bepaald niet eenvoudig.

Samengevat

Distributief onderhandelen is een minder aantrekkelijke methode van onderhandelen. Hij levert veelal ook minder op (op de lange termijn). Echter, de methode is onvermijdelijk. Soms rest partijen niets anders dan een platte verdeling. Dat kan gelden voor de inhoud, maar dus ook voor bijvoorbeeld aandacht. Ook kan het zijn dat de andere partij het integratieve onderhandelen niet beheerst of daar simpelweg niet gevoelig voor is of meent dat hem of haar dat te weinig oplevert. Wat het rendement is van de publieke quote ‘we hebben een (groot) probleem’ of het lekken ‘de BBB beschikt over matige financiële kennis’, zal nog moeten blijken.

drs. Servaas M.M. Vrijburg is als zakelijk mediator en partner verbonden aan Fiscount.

