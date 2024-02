Ook in België klantenstops bij accountants vanwege werkdruk en personeelstekort

Bijna de helft van de accountantskantoren in België wil niet meer groeien of wil zelfs zijn activiteiten terugschroeven omwille van de hoge werkdruk. 58% van de accountants geeft aan dat het verminderen van de werkdruk de topprioriteit is, eerder dan te investeren in digitale tools of het opleiden van werknemers.

Dit staat haaks op het toenemende aantal startende bedrijven en eenmanszaken, die omwille van toenemende complexiteit vaak een accountant nodig hebben. Dit blijkt uit een breed onderzoek van software- en informatieleverancier Wolters Kluwer en sectorfederatie ITAA bij onder meer dan 600 accountants in België. “Accountantskantoren worden gedwongen hun groei af te remmen: ze worden selectief in het aannemen en bedienen van hun klanten en voeren zelfs klantenstops in. Dit heeft nu al een impact, vooral voor zelfstandigen of mensen met een bijberoep. Deze groep heeft moeite om een accountant te vinden. Dit kan op termijn een nog acuter probleem worden,” getuigt Johan Jacobs, directeur van accountantskantoor Konsilanto.

Het beroep van accountant staat al enkele jaren op de lijst van knelpuntberoepen bij de zuiderburen. Ook dit jaar staat het weer in de top 10. Ook accountants ervaren dit: 73% van de ondervraagde kantoren geeft aan dat het aantal klantendossiers de afgelopen jaren is toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal werknemers bij ongeveer de helft gelijk gebleven (42%) of zelfs gedaald (14%). Door de moeilijkheid om personeel te vinden, hogere verwachtingen van klanten en complexe (nieuwe) regelgeving en administratieve lasten vanuit de overheid, blijft de werkdruk voor accountants toenemen. Daarom zegt meer dan de helft (58%) dat het verminderen van de werkdruk de absolute topprioriteit is.

“Accountants zijn overbevraagd door de administratieve last die de overheid oplegt”, stelt Bart van Coile, Voorzitter bij het Instituut voor de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA). “Alles wordt altijd maar complexer, wetboeken wijzigen voortdurend, waardoor er steeds nieuwe kennisopbouw vereist is. Ook de digitalisering speelt een rol. Uiteraard helpt die om bepaalde processen sneller en meer geautomatiseerd te laten verlopen. Maar tegelijk nemen hierdoor ook de verwachtingen van de klant toe. Die wil bijvoorbeeld alle info steeds up to date in het online portaal terugvinden.”

Klantenstop

Het gevolg is dat kantoren hun groeiambities bijstellen. Bijna 1 op de 2 kantoren (46%) geeft aan niet meer te willen groeien of zelfs inkrimpen. Voor eenmanszaken ligt dit aandeel nog hoger (54%). Dit resulteert vaak in een beslissing om zeer selectief nieuwe klanten aan te nemen of zelfs bepaalde klantengroepen niet meer aan te nemen. Deze trend staat haaks op het feit dat er steeds meer bedrijven starten in België. In 2022 zijn er in België meer dan 120.000 nieuwe btw-plichtige bedrijven gestart, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 4,5%. Ook het aantal zelfstandigen, zowel in hoofdberoepen als in bijberoepen, blijft stijgen. Vooral deze laatste groep zou de impact van de druk op accountantskantoren kunnen voelen.

Jacobs: “Om de werkdruk onder controle te houden, nemen kantoren hun toevlucht tot maatregelen zoals klantenstops. In de praktijk maakt dit het vooral voor eenmanszaken of het bijberoep moeilijker om een accountant te vinden, omdat accountants zich liever richten op klantprofielen waaraan ze meer diensten kunnen aanbieden. Zelf besluiten we ongeveer drie tot vier keer per maand om zo’n klant af te wijzen. We verwijzen ze door naar online tools waarmee ze zelf hun boekhouding kunnen doen en aan de nodige verplichtingen kunnen voldoen, voor specifiek advies kunnen ze nog altijd bij ons terecht als dat nodig is. Maar het blijft een potentiële barrière, die ook een belemmering kan vormen voor het starten van een bedrijf in bijberoep of het doorgroeien naar een hoofdberoep.”

Het onderzoek is hier te vinden.