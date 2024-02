Van Rij vraagt advies landadvocaat ivm Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst

Het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD) wil de wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking van de drie uitvoeringdiensten verstevigen. Demissionair staatssecretaris Van Rij heeft de Kamer bijgepraat over de stand van zaken.

Eerder liet de bewindsman de Kamer al weten dat de analyses van de grondslagen voor een drietal gegevensverwerkingen nog niet was afgerond, gelet op de aard van deze gegevensverwerkingen en de complexe juridische vraagstukken die daarbij spelen. Het betrof hier kortgezegd de geautomatiseerde selectie en de geautomatiseerde afhandeling van aangiften en aanvragen door de Belastingdienst respectievelijk Dienst Toeslagen.

Geautomatiseerd

De Belastingdienst en Dienst Toeslagen maken in massale processen gebruik van geautomatiseerde selectietechnieken om ten behoeve van dienstverlening of toezicht de aangiften en aanvragen te onderscheiden die extra aandacht nodig hebben. Zo past de Belastingdienst op de circa 13 miljoen aangiften van inkomstenbelasting die jaarlijks binnenkomen geautomatiseerde selectietechnieken toe met als doel aangiften waarin onzekerheden worden onderkend te selecteren voor een handmatige controle. Een aangifte inkomstenbelasting waarin voor het eerst financieringskosten voor de eigen woning worden afgetrokken bevat bijvoorbeeld regelmatig fouten. Door middel van geautomatiseerde selectie kan het risico op dergelijke fouten ontdekt worden, waardoor een onjuiste belastingaanslag kan worden voorkomen. Ook Dienst Toeslagen maakt gebruik van geautomatiseerde selectietechnieken.

Dit is niet alleen van belang voor het toezicht, maar tevens een belangrijk instrument om de dienstverlening te verbeteren, onder meer doordat de inzet van geautomatiseerde selectietechnieken bijdragen aan het voorkomen van terugvorderingen. Zo worden aanvragen waarvan de opgegeven informatie niet overeenkomt met voor Dienst Toeslagen beschikbare gegevens uit andere bronnen, en waarbij sprake is van een hoog bedrag aan toeslagen, eerder geselecteerd voor een handmatige behandeling om te voorkomen dat in de voorschotfase hoge bedragen worden uitgekeerd die later moeten worden teruggevorderd. Ook wanneer bijvoorbeeld een aanvraag wordt gedaan voor kinderopvangtoeslag voor de dagopvang van een kind dat een hogere leeftijd heeft dan de maximale leeftijd voor dagopvang, wordt deze geselecteerd voor handmatige behandeling. Zo wordt voorkomen dat de burger later te maken krijgt met hoge terugvorderingen.

Handmatig

De geautomatiseerde selectie door de Belastingdienst en Dienst Toeslagen resulteert in een advies om een aangifte of aanvraag wel of niet handmatig te controleren. Het merendeel van de aangiften en aanvragen wordt niet geselecteerd voor handmatige controle of wordt na selectie uiteindelijk alsnog niet handmatig behandeld, waarna zonder tussenkomst van een medewerker een geautomatiseerde beslissing volgt conform de aangifte of aanvraag. Vanwege het feit dat de enorme aantallen te verwerken aangiften en aanvragen resulteren in massale processen, kunnen de uitvoeringsdiensten niet zonder het gebruik van geautomatiseerde selectietechnieken en geautomatiseerde individuele besluitvorming om de dienstverlening en het toezicht efficiënt vorm te geven.

Profilering

Op grond van artikel 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 40 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) mag geen geautomatiseerde individuele besluitvorming op basis van profilering plaatsvinden als daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat. Dit geldt alleen als profilering in combinatie met geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst leidt tot een besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, of een besluit dat de betrokkene anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Meer concreet speelt de vraag of bepaalde selectieregels als profilerende selectieregels kunnen worden aangemerkt en of sprake kan zijn van geautomatiseerde besluitvorming in het geautomatiseerde selectieproces. Dit betreft een complex vraagstuk waarin ontwikkelingen in de wetenschap en jurisprudentie een steeds grotere rol zijn gaan spelen. Om die redenen is advies gevraagd aan de landsadvocaat.

Ten tijde van de inwerkingtreding van de AVG in 2018 is de inschatting geweest dat de Belastingdienst en Dienst Toeslagen niet profileren in de zin van de AVG. Nadien is de gedachte geweest dat in de uitvoeringspraktijk mogelijk sprake is van het toepassen van profilering, maar niet in combinatie met geautomatiseerde besluitvorming. Dit omdat werd geoordeeld dat de selectie van aangiften dan wel aanvragen op zichzelf niet leidt tot een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of een besluit dat de belanghebbende anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Advies

In maart 2023 heeft de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie een conclusie genomen in de zaak SCHUFA. In deze conclusie gaat hij in op de toepasselijkheid van artikel 22, eerste lid, AVG en bespreekt daarbij onder andere de definitie van ‘profilering’ en ‘in aanmerkelijke mate treffen’. Gelet op deze ontwikkelingen, de complexiteit van het vraagstuk en de gevoelde noodzaak op korte termijn de analyse van de grondslagen voor geautomatiseerde selectie en geautomatiseerde afhandeling door de Belastingdienst en Dienst Toeslagen te kunnen afronden, alsmede op het belang van geautomatiseerde selectie voor de dienstverlening, zijn hierover meerdere gesprekken gevoerd met de landsadvocaat en is in november 2023 besloten advies te vragen aan de landsadvocaat.