Bedrijfsleven kiest steeds vaker voor elektrische auto

De verkoop van nieuwe elektrische auto’s in Nederland is in het eerste kwartaal met bijna 20 procent gestegen. Volgens de autobranche is dat vooral te danken aan het bedrijfsleven, dat bij aanschaf van nieuwe voertuigen in toenemende mate kiest voor een stekkermodel.

Minder afhankelijk van fiscale stimulering

“Grote bedrijven zijn minder afhankelijk van fiscale stimulering”, verklaart voorzitter Bert de Kroon van BOVAG-autodealers. Zij hoeven dus niet te wachten op overheidssteun om hun wagenpark te vergroenen. “Maar wanneer we kijken naar het aandeel van de particuliere markt, zien we dat het aantal consumenten dat een nieuwe elektrische auto koopt ver achterblijft.”

Stijging

In totaal zijn er in de eerste drie maanden van het jaar 101.849 nieuwe auto’s op kenteken gezet, 4 procent meer dan een jaar terug. Daarvan waren er 30.068 volledig elektrisch. Ruim een vijfde van alle verkochte auto’s ging naar particulieren. De rest waren zakelijke auto’s en lease- of huurwagens.