Verdiende lonen in 2023 harder gestegen dan cao-lonen

In 2023 zijn de verdiende lonen meer gestegen dan de cao-lonen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het gemiddelde bruto verdiende uurloon steeg met 7 procent, de grootste toename in 45 jaar.

Die stijging werd aangewakkerd door een bijzondere verhoging van de minimumlonen, die gemiddeld 12,9 procent hoger lagen dan het voorgaande jaar. Niet alleen werknemers die het minimumloon verdienen, maar ook zij die er net boven zitten profiteerden hiervan.

De werkelijke brutolonen van werknemers veranderen niet alleen door cao-afspraken, maar ook door promoties, verschuivingen in de loonschaal en veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie. Deze stijging is een trend die zich over een langere periode uitstrekt. Tussen 2010 en 2023 zijn de verdiende lonen met 32,8 procent gestegen, terwijl de cao-lonen met 30,4 procent toenamen.

Het gemiddelde uurloon van vrouwen is sinds 2010 met 40 procent gestegen, wat meer is dan de stijging bij mannen (30 procent). Dit heeft geleid tot een verkleining van het loonverschil tussen mannen en vrouwen.

Desondanks blijft de loonstijging achter bij de inflatie, met de reële lonen die in de laatste jaren zelfs zijn gedaald. In de periode tussen 2020 en 2023 stegen de verdiende lonen met 12,6 procent, terwijl de cao-lonen met 11,4 procent toenamen. Dit leidde tot een daling van de reële lonen met respectievelijk 4,0 procent en 5,0 procent.

Het totale aantal banen van werknemers nam toe met 1,1 miljoen tot 9,0 miljoen in 2023. Het CBS benadrukt dat deze cijfers voorlopige uitkomsten zijn en dat de definitieve cijfers nog kunnen verschillen.