Miljardenwinst ING door groei aantal klanten

ING heeft zijn kwartaalwinst licht zien afnemen. Maar de bank vindt zichzelf er sterk genoeg voor staan om geld naar de aandeelhouders te laten gaan. Dat doet de grootste bank van Nederland door voor maximaal 2,5 miljard euro aandelen in te kopen.

De brutowinst van 2,2 miljard euro die ING in het afgelopen kwartaal boekte is te danken aan een groeiend aantal klanten en leningen. Ook werden de uitgaven van de bank scherp in de gaten gehouden. Dat blijkt uit de cijfers die donderdag werden gepubliceerd. Het nettoresultaat was met 1,58 miljard euro wel minder vergeleken met de 1,59 miljard euro van een jaar eerder.

Die winst heeft de ING te danken aan het feit dat klanten meer producten afnamen bij de bank. Er werden meer hypotheken verkocht en aan grotere bedrijven en organisaties werd meer verdiend. Dat de bank aan rente juist wat minder verdiende komt omdat ING daar vorig jaar veel winst behaalde. De rente voor banken is het afgelopen jaar door de Europese Centrale Bank snel verhoogd. De banken waren voor hun klanten minder snel waren met het verhogen van bij voorbeeld de rente op de spaarrekening. Aan rente kwam in het eerste kwartaal voor 5,5 miljard euro binnen, iets meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

Aankoop eigen aandelen voor 2,5 miljard euro

ING kondigde ook aan de komende maanden eigen aandelen gaat inkopen voor een bedrag van 2,5 miljard euro. In de loop van oktober denkt de bank dit afgerond te hebben. De bank beseft dat als een beursgenoteerd bedrijf eigen aandelen koopt dit gunstig is voor overige aandeelhouders. Het dividend dat daarbij wordt uitgekeerd hoeft dan namelijk over minder aandelen te worden verdeeld.

