Samenwerking KPMG gericht op gelijke kansen voor jongeren met een fysieke aandoening

KPMG is een samenwerking gestart met Emma at Work, een stichting die zich inzet voor jonge talenten met een chronische fysieke aandoening. Als GAP member helpt KPMG om de kloof op de arbeidsmarkt te dichten en gelijke kansen te bieden aan deze jongeren.

De samenwerking is gestart in het najaar van 2023 en bestaat uit het creëren van 20 werkplekken voor jongeren met een chronische fysieke aandoening. Daarnaast zorgt het bij KPMG voor meer bewustwording over inclusie en gelijkwaardigheid. Zo worden er workshops georganiseerd over inclusief werken en werven, en worden KPMG-collega’s gekoppeld aan een kandidaat van Emma at Work om hen te begeleiden bij hun banenzoektocht en sollicitatieproces.

Come as you are

“Ons motto is: Come as you are,” zegt Caroline Tervoort, CHRO bij KPMG. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Diversiteit, inclusie en gelijke kansen staan bij ons centraal en we willen ervoor zorgen dat talent zich welkom en ondersteund voelt binnen KPMG. Deze samenwerking met Emma at Work is weer een belangrijke stap in die richting. We willen ervoor zorgen dat we niet alleen plekken creëren voor jongeren om bij ons aan de slag te gaan, maar dat we ons beleid echt gelijkwaardig maken door vooroordelen en biases uit de processen te halen.”

Over Emma at Work

Emma at Work, opgericht in 2006 vanuit het Emma Kinderziekenhuis, heeft al jaren ervaring met het ondersteunen van jong volwassenen (tussen de 15-39 jaar) met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. Door de GAP track biedt de organisatie persoonlijke ontwikkelingsplannen, praktijktraining en begeleiding om jong talent voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Deze samenwerking is voor KPMG een kans om in aanraking te komen met divers talent en bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, licht het accountantskantoor toe.