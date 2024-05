Bestuurders medische bedrijven geen ondernemer, fiscus betaalt miljoenen btw terug

Bestuurders van medisch-specialistische bedrijven (msb’s) die een coöperatie vormen hebben jarenlang miljoenen euro’s teveel btw betaald. De Belastingdienst heeft inmiddels erkend dat zulke bestuurders geen ondernemer zijn en daarom ook geen btw hoeven te rekenen en af te dragen over hun vergoeding.

Dat meldt Skipr, een nieuwswebsite over de gezondheidszorg.

Bestuurders in het gelijk gesteld

De Belastingdienst in Amsterdam gaf onlangs een bestuurder van een msb in Noord-Holland gelijk die bezwaar had aangetekend. Hij is inderdaad geen ondernemer, “omdat de hiervoor vereiste zelfstandigheid ontbreekt”, schrijft de inspecteur aan de bestuurder. “Herziening van de ten onrechte gefactureerde btw kan plaatsvinden. De op de aangifte voldane omzetbelasting wordt verminderd naar nihil.” Er zouden al vier bestuurders van coöperatieve msb’s zijn die op die manier door de fiscus in het gelijk worden gesteld. Ruim de helft van de ziekenhuizen zou dit type msb kennen.

Miljoenen

De kwestie kan behoorlijk in de papieren lopen, heeft fiscaal expert Jos Sluijs van belastingadviesbureau Bylan berekend. Er mag namelijk tot vijf jaar worden teruggevraagd. Een msb-bestuurder verdient gemiddeld 60.000 euro per jaar en betaalt daar 21 procent btw over, ongeveer 12.500 euro per jaar per bestuurder. Een coöperatief msb-bestuur bestaat meestal uit drie à vijf bestuurders. Als alle bestuurders van de ruim veertig medische coöperaties een bezwaarschrift zouden indienen, zouden ze dus over de afgelopen vijf jaar in totaal ongeveer 10 miljoen euro terugkrijgen.

Bron: Msb’s hebben jarenlang te veel belasting betaald