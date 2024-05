Fusies en overnames | Van accountant naar ademcoach en schipper

Evert van der Weijden werkte tijdens het behalen van zijn AA-titel jarenlang in de samenstel- en auditpraktijk. Eerst bij EY en later als controleleider bij Schipper Accountants. De forse toename van wet- en regelgeving deed hem in 2007 besluiten iets anders te gaan doen.

Van der Weijden werd CFO en later mede­ eigenaar van een internationaal payrollbedrijf. “Een paar jaar na de overname begon het te kriebelen. Ik had steeds meer zoiets van: wat doe ik nog langer in de financiële wereld, is dit nu al­les?”, vertelt de Dordtenaar. Kort nadat hij samen met zijn compagnon had besloten het bedrijf te verkopen aan een grote Amerikaanse private­equitypartij sloeg het noodlot toe, zoals de voor­malige accountant het zelf omschrijft. “Dat was heel dichtbij, er waren vergaande gesprekken. We kregen te maken met een enorme oplichting door een van onze klanten, midden in de tijd van een benodigde hogere financieringsaanvraag. Dat samen leidde tot een domino­effect en uiteindelijk het faillissement van het Nederlandse deel van het bedrijf.” Het was een heftige periode, blikt Van der Weijden terug. Niettemin konden zijn compagnon en hij mooie functies krijgen bij het private­equitybedrijf. “Dat was voor mij een kantelpunt, ik voelde dat ik dat niet moest doen en dat het tijd was het roer helemaal om te gooien.”

Klusjaar

De voormalige accountant besluit eerst een jaar te gaan klussen. “Heerlijk om met m’n handen bezig te zijn en de laptop even niet te zien. Dat jaar heb ik gebruikt om te bedenken wat ik echt graag zou willen doen. Ik had 20, 25 jaar lang veel en hard gewerkt en goed geld verdiend, en kreeg sterk het gevoel dat ik vanuit mijn ervaringen iets wilde teruggeven.” In het proces van ontstressen en verwerken komt hij in contact met enkele ademcoaches die hem inspireren, vertelt hij. “Je kunt je adem actief inzetten om dichter bij jezelf en mogelijk ook je trauma’s te komen.” Van der Weijden wordt hier enthousiast van, volgt een opleiding als ademcoach en biedt sinds­ dien ademsessies aan.

Afwisselend bestaan

Daarnaast komt hij in contact met de eigenaar van rondvaartbedrijf SiBarone, die op zoek was naar schippers die toeristen rondvaren door de Dordtse binnenstad en de Biesbosch. Van der Weijden: “Dingen doen met je hart in plaats te kiezen voor het hoogste salaris geeft mij zoveel voldoening.” In combinatie met interim­klussen als financieel consultant heeft de voormalige accountant inmiddels een heel afwisselend be­ staan. “Ik realiseer me dat ik in de accountancy en de CFO­periode veel aan het rennen was, vooral mezelf voorbij. Al met al zijn de afgelopen jaren een leerzaam proces geweest met veel mooie inzichten, waarbij ik uiteindelijk met veel meer ontspanning en verrijking in het leven sta.”

Deze bijdrage komt uit de eerste editie van het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in mei 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2024-fusies-en-overnames. Beluister ook onze podcast AV on Air over dit onderwerp.