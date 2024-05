Fusies en overnames | Van registeraccountant naar overnamespecialist

Pieter Poortvliet uit Middelburg is senior consultant en directielid bij Crossminds BV, met vestigingen in Breda, Goes en Rotterdam. “Een klant die zijn bedrijf verkoopt, daarbij een goed gevulde pensioenpot wenst, maar ook wil dat zijn klanten en werknemers een mooie toekomst behouden. Dat zijn bijbehorende processen die mij aanspreken als overnamespecialist.”

Carrièrepad

Een studie accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit en diverse vervolgop­lei­dingen aan de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden vormden voor Poortvliet de basis. “Ik heb dertien jaar gewerkt als auditmanager bij Deloitte, waarbij de focus de eerste acht tot tien jaar lag op overheden en non-profitorganisaties. De laatste jaren richtte ik me meer op het bedrijfsleven. Een vriend werkte bij Moore DRV en zodoende wist ik dat zij in 2001 waren begonnen met corporate-finance­activiteiten. Ze zochten in 2008 iemand die dit wilde uitbouwen voor de provincie Zeeland en de regio West-Brabant. Aan het einde van dat jaar heb ik de overstap gemaakt.”

Stevige gesprekken

Als overnamespecialist heeft Poortvliet soms stevige onderhandelingsgesprekken. “Een discussie met professionals als advocaten en adviseurs, waarbij mijn ervaring als registeraccountant – ik sta nog steeds geregistreerd – helpt: snel cijfers analyseren, doorzien hoe een consolidatie is opgebouwd of welk effect een keuze zal hebben. Een overnamespecialist kijkt, in verband met de benodigde financiering, vooral naar de cashflow van de organisatie. Ik concentreer me nu op het begeleiden van aan- en verkooptrajecten, het waarderen van ondernemingen of het ondersteunen van klanten met financiële kennis bij aandeelhoudersconflicten of echtscheidingen, waarbij een aandelenbelang in het geding is. Ook adviseer ik hen over geschillen rondom transacties of treed ik op als arbiter. In mijn dagelijkse praktijk heb ik het gecombineerd tot zeventig procent overname, vijfentwintig procent waarderen en het restant bestaat uit overig advies.”

Andere tak van sport

Zijn achtergrond als registeraccountant heeft voor Poortvliet een positieve bijdrage geleverd aan zijn functie als overnamespecialist: “Ik heb een theoretische basis op zowel economisch als boekhoudkundig gebied en daarnaast ben ik fiscaal en juridisch prima onderlegd. Als fulltime overnamespecialist merk je snel genoeg dat het een andere tak van sport is, die meer dan de volledige aandacht verdient. Ik kom ook nu bij organisaties over de vloer, bouw een band met ze op en ondersteun ze bij kleine en grote transacties. Zo begeleidde ik een relatief kleine speler in de koel- en vriesbranche op de Europese markt in een paar jaar tijd naar de top drie. Ook hielp ik een bedrijfseigenaar aan een niet matig, maar juist goed gevulde pensioenpot. In mijn werk als overnamespecialist is de accountancyopleiding een meer dan nuttige leerschool geweest.”

Deze bijdrage komt uit de eerste editie van het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in mei 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2024-fusies-en-overnames. Beluister ook onze podcast AV on Air over dit onderwerp.