Fusies en overnames | Win-winsituatie

Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers er geen idee van hebben wat hun bedrijf waard is. Laat staan dat ze weten hoe ze die waarde kunnen beïnvloeden. Terwijl dat juist essentiële informatie is voor de groei van het bedrijf, het aantrekken van financiering of als vertrekpunt bij onderhandelingen over een fusie, overname of bedrijfsverkoop.

Aan de andere kant neemt door automatisering en digitalisering bij veel accountants- en administratiekantoren de omzet van administratief en jaarcijferwerk al jaren af. Daardoor zijn veel kantoren naarstig op zoek naar nieuwe activiteiten die zorgen voor meer omzet en meer toegevoegde waarde.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik zie een kans. Advisering rondom de waarde van een bedrijf en waardegroei is in mijn ogen een no brainer voor administratie- en accountantskantoren die de stap willen zetten naar waardevol advies. Niet alleen in de achteruitkijkspiegel kijken om te vertellen wat er allemaal is gebeurd. Maar vooruitkijken en aangeven wat een klant kan doen om zijn bedrijf bij te sturen en te versterken. Daar heeft een ondernemer wat aan.

Veel mkb-ondernemers denken nog steeds dat het automatisch goed gaat met het bedrijf als hun omzet maar groeit. Maar dat is natuurlijk niet zo. Veel belangrijker zijn de kwaliteit van de omzet, de spreiding over de klanten en hoe de brutowinstmarge zich ontwikkelt. Allemaal gegevens die jij als boekhouder of accountant vrij eenvoudig uit de cijfers kunt halen en waarover je de ondernemer kunt informeren. Om daaraan vervolgens een aantal praktische adviezen en concrete tips toe te voegen, waarin wordt aangegeven hoe de ondernemer ervoor kan zorgen dat zijn of haar bedrijf meer waard wordt.

Een jaarlijkse bedrijfswaardering, uitgevoerd door jouw kantoor, is daarom een ideaal startpunt voor een klantgesprek. Met deze periodieke check verschuift ook bij de ondernemer de focus van “werken in het bedrijf” naar “werken aan het bedrijf”. Door op deze manier mee te denken met een ondernemer, versterk je de klantrelatie en creëer je aanknopingspunten voor interessante vervolgopdrachten. Want waardevolle informatie leidt tot waardevol advies en daarmee tot hechtere en vruchtbare klantrelaties. Een win-win­situatie waarvan iedereen beter wordt.

