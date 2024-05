Senaat wil af van fiscale beperkingen op woningsplitsing en -deling

De Eerste Kamer heeft dinsdag drie moties aangenomen die waren ingediend tijdens een debat met demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken over het beleid voor wonen en bouwen in Nederland.

Een motie van senator Kemperman (BBB) om bij de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst aan te dringen dat de fiscale beperkingen op woningsplitsing en -deling (de voordeurdelersregeling) wordt weggenomen. De motie was ontraden door minister De Jonge.

Een motie van dezelfde Kemperman die meer tijd wil voor verduurzaming van bestaande woningen zodat er meer ingezet kan worden op het bouwen van nieuwe duurzame woningen. Ook deze motie was ontraden.

Een motie van senator Rietkerk (CDA) om na afstemming met de provincies met een uitwerking te komen van voor- en nadelen voor de verhoging van de woningbouwproductie van het rode contourenbeleid versus blauwe- en groene contourenbeleid.

Het beleidsdebat werd op 23 april gevoerd op voorstel van de commissie voor Binnenlandse Zaken en ging over de accenten die de verschillende fracties leggen bij het realiseren van meer woningen, het aanbod van betaalbare huurwoningen, zowel in de vrije sector als sociale huurwoningen, en meer of minder regie in het volkshuisvestingsbeleid. Ook was er aandacht voor de rol die wonen speelt in bestaanszekerheid en de grondwettelijke rol van de overheid om voldoende woongelegenheid te bevorderen.

