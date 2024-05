‘Bedrijfsleven reageert lauw op fiscale plannen coalitie’

Ondernemers met personeel en financieel managers zijn weinig enthousiast over de fiscale plannen in het coalitieakkoord. Van de aangekondigde wijzigingen wordt nauwelijks impact verwacht op het succes van de ondernemingen. Liefst 57% van de respondenten vindt daarbij de overheidsregelingen voor bedrijven nog steeds veel te complex. Dat komt naar voren uit onderzoek van Nextens fiscale software.

Steun

Het hoofdlijnenakkoord van 16 mei draait enkele lastenverzwaringen voor bedrijven die afgelopen Prinsjesdag nog zijn aangekondigd terug, zoals de belasting op inkoop van eigen aandelen. De mkb-winstvrijstelling wordt hersteld en het belastingtarief in box 2 en box 3 wordt verlaagd. De expatregeling blijft voorlopig. Ruim een derde van 912 door Nextens geraadpleegde ondernemers en financieel managers waardeert deze maatregelen. De rest is er niet blij mee of weet het niet. Het minst enthousiast is men in de sector cultuur, sport en recreatie waar slechts 15% van de financieel verantwoordelijken de plannen waardeert. Ook het onderwijs is somber met 18% waardering. In de landbouw, bosbouw en visserij daarentegen is de waardering met 53% het hoogst.

Vestigingsklimaat

Nederland moet volgens het coalitieakkoord behoren tot de top 5 van concurrerende landen. Een derde van de ondernemers en financieel managers ziet dit niet gebeuren en denkt dat de coalitieplannen het vestigingsklimaat in Nederland zullen verslechteren. InvestNL krijgt extra budget, terwijl het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd en het Klimaatfonds blijft. Ook investeringsregelingen als KIA, EIA, MIA en VAMIL blijven onaangetast. Voor zowel het Groeifonds als de investeringsregelingen geldt dat slechts 10% zegt dat dit impact heeft op het succes van hun organisatie.

Complexiteit

De afgelopen maanden was in de media veel te doen over het mogelijk aanpassen van specifieke fiscale regelingen zoals de deelnemingsvrijstelling, de WBSO, de btw-verleggingsregeling, de expatregeling, dividendbelasting voor hoofdkantoren of het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. Uit de peiling blijkt dat voor geen van deze regelingen meer dan 16% van de financieel verantwoordelijken wezenlijke impact verwachten op het succes van de onderneming voor de komende jaren. Ruim een kwart zegt dat zelfs geen van deze onderwerpen van belang is. Wel van groot belang blijft voor ondernemingen de hoogte van de vennootschapsbelasting (volgens 17%) en de winstbelasting, aldus 25% van de respondenten. Tegelijk geeft 57% aan dat de overheidsregelingen voor bedrijven als geheel veel te complex zijn. In de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten vindt zelfs 71% van de financieel managers de overheidsregelingen te complex.

Ingrijpen

Van de coalitie wordt na het akkoord verder weinig fiscale verandering verwacht: 42% denkt dat er na de formatie geen grote fiscale wijzigingen zullen komen. Dit betekent dat het grootste probleem voor de financieel managers – de complexiteit van de overheidsregelingen – blijft liggen. Tegelijk denkt 31% dat door de coalitieplannen de eigen organisatie extra maatregelen moet nemen om de winstgevendheid op peil te houden. Grote zorgen bestaan in cultuur, sport en recreatie waar 54% problemen ziet op dit vlak. In het openbaar bestuur en overheidsdiensten denkt 72% dat extra maatregelen nodig zijn om de organisatie renderend te houden. In landbouw en visserij leeft met 10% de minste zorg over behoud van winstgevendheid.