Fiscus weet weer medewerkers aan te trekken, 141 miljoen verborgen vermogen gevonden

Het personeelsbestand van de Belastingdienst is vorig jaar per saldo toegenomen met 1.433 medewerkers. De wervingsdoelstelling is daarmee ruimschoots behaald. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Jaarrapportage Belastingdienst 2023.

Personeel

De bezetting bij de fiscus is in 2023 gestegen tot 97 procent, waar dat een paar jaren geleden nog 95 procent was. De wervingsdoelstelling van 2.500-3.000 fte voor 2023 is uiteindelijk ruim overtroffen (totaal 3.347 fte). Coby van der Meer, afdelingshoofd Control en Financiën : “Er zijn nog nooit zoveel mensen binnengekomen. Bovendien zijn medewerkers positief over hun werk en zijn ze bereid anderen aan te raden om bij ons te komen werken. Wel stromen er de komende jaren circa 12.000 mensen uit. Daarom moeten we de werving goed op peil zien te houden, en kijken naar mogelijkheden om het werk anders te organiseren. Kun je processen anders inrichten, of ze automatiseren als je de mensen er niet meer voor kunt krijgen?”

ICT & kengetallen

In zijn begeleidende Kamerbrief somt staatssecretaris Van Rij van financiën enkele kengetallen op over de dienstverlening van de Belastingdienst. “Zo zijn in 2023 1.600 brieven getoetst op begrijpelijkheid, zijn 1,07 miljoen terugbelverzoeken beantwoord, zijn er 33.000 afspraken gemaakt voor hulp bij aangifte en is de mogelijkheid om met iDEAL te betalen op de beveiligde website van de Belastingdienst uitgebreid. In 2023 hebben we meer dan 11.000 keer vooroverleg gevoerd met mkb’ers zodat deze snel fiscale zekerheid konden krijgen.” De modernisatie van ICT-systemen is ook doorgezet, schrijft Van Rij. “Waar in 2018 nog de helft van de systemen met verouderde software te maken had, is in 2023 deze “technische schuld” teruggebracht van 26% naar 22%.”

Boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven

Van Rij doet de Kamer ook een overzicht toekomen van de aantallen en de resultaten van de boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven over het afgelopen jaar. “In 2023 heeft de Belastingdienst 9002 boekenonderzoeken gedaan bij het mkb en 501 bij grote organisaties. Op het terrein van fraudebestrijding hebben we onder andere 141 miljoen opbrengst gerealiseerd met de aanpak van verhuld vermogen, hebben we 4.332 vergrijpboetes opgelegd en 279 keer een belastingplichtige aangemeld voor strafrechtelijke vervolging door de FIOD.”

In Control Statement

Over 2023 is voor de tweede keer een In Control Statement (ICS) afgegeven door de Belastingdienst, licht Van Rij de jaarrapportage verder toe. “In het ICS staat hoe het eind 2023 gesteld is met de kwaliteit van beheersing van de financiële processen en controles. De afgelopen jaren zijn veel stappen gezet om de interne beheersing binnen de Belastingdienst te verbeteren. Een flink aantal verbeterpunten uit het eerste ICS over 2022 is inmiddels opgelost. Dit jaar is de scope van het ICS uitgebreid met de mate waarin de Belastingdienst als organisatie zelf voldoet aan fiscale wet- en regelgeving. De Belastingdienst laat hiermee zien dat er een risicogericht systeem is ingericht om de opzet, bestaan en werking van onze beheersingsmaatregelen adequaat in te richten en effectief te laten werken zodat fouten zoveel mogelijk worden voorkomen en ontdekt. Het ICS maakt ook transparant welke verbeterpunten er zijn, waarmee de interne beheersing versterkt kan worden.”

Jaarverslag rulings met een internationaal karakter

Als bijlage bij de Kamerstukken is ook het ‘jaarverslag 2023 rulings met een internationaal karakter’ te vinden. Rulings zijn afspraken tussen de Belastingdienst en een bepaalde onderneming of persoon die zekerheid bieden over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen en duidelijkheid over de te betalen belasting. Het jaarverslag omvat alle rulings met een internationaal karakter, zowel rulings met grote ondernemingen als met ondernemingen uit het middenen kleinbedrijf.

Kamerbrief over Jaarrapportage Belastingdienst 2023