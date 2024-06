Opvragen uittreksel UBO-register vanaf 1 augustus mogelijk

In april stuurde demissionair financiënminister Van Weyenberg de Tweede Kamer een overzicht van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie kunnen Wwft-instellingen tijdelijk niet het UBO-register raadplegen. Wel kon aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK worden vastgesteld of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register, maar die regeling is per 1 juni vervallen.

1 juni niet gehaald

Het plan was dat vanaf die datum bij wijze van overgangsmaatregel een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register kon worden opgevraagd bij de cliënt waarmee de instelling een nieuwe zakelijke relatie aangaat. Die cliënt zou dat dan bij de KvK moeten opvragen. Maar: ‘De termijn van 1 juni 2024 is technisch niet haalbaar gebleken voor de KvK’, zo meldt het BFT. ‘De KvK heeft inmiddels aangegeven dat het vanaf 1 augustus 2024 wel mogelijk zal zijn voor een cliënt om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-uittreksel te bestellen.’

Tot 1 augustus geldt alsnog de regeling uit de Kamerbrief van 14 april 2022 bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie: aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK kan de Wwft-instelling vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register. Ook een screenshot van de UBO-gegevens is voldoende.