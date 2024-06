Subsidieregeling om deeltijdwerkers te stimuleren meer uren te werken

Sectoren als zorg en welzijn, de kinderopvang en het onderwijs hebben structurele personeelstekorten. Uitbreiding van het aantal gewerkte uren van mensen die in deeltijd werken draagt bij aan het oplossen van deze personeelstekorten. Zo kan de toegang tot zorg, onderwijs en kinderopvang verbeteren. Minister Van Gennip van SZW heeft een internetconsultatie gestart voor een tijdelijke subsidieregeling. Deze regeling is gericht op het uitvoeren van interventies om het werken van meer uren te faciliteren. De interventies worden onderzocht op effectiviteit.

De subsidieregeling is een onderdeel van het Nationaal groeifondsprogramma Meer uren werkt! In het programma richten het ministerie van SZW, kennispartners en andere betrokken partijen zich op de uitbreiding van het aantal gewerkte uren van deeltijdwerkers.

Voor de subsidieregeling is in het beoogde eerste aanvraagtijdvak (13 januari 2025 tot en met vrijdag 14 februari 2025) €6.600.000 beschikbaar voor de uitvoering en evaluatie van zeven interventies. Het programma Meer uren werkt! loopt van 2024 tot en met 2033.

Minister Van Gennip: “Er zijn in Nederland circa 500.000 deeltijders die meer zouden willen en kunnen werken, indien zij daartoe in staat worden gesteld. Met dit programma helpen we hen daarbij. Hierdoor worden zij financieel onafhankelijker en pakken we arbeidsmarkttekorten in cruciale sectoren aan. Het is mooi dat we als overheid samen met onder meer kennispartners, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties de handen ineenslaan om urenuitbreiding voor deze groep mogelijk te maken.”