Advies Raad van State: haal twee maatregelen uit Fiscale verzamelwet 2025

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over de wijzigingen van vooral technische of redactionele aard bij de Fiscale verzamelwet 2025. Wel maakt zij een aantal opmerkingen over de samenstelling van het wetsvoorstel.

Volgens de Afdeling advisering zijn niet alle maatregelen in de Fiscale verzamelwet 2025 geschikt om in een zogenoemd verzamelwetsvoorstel opgenomen te worden. Een van die maatregelen betreft de voorgestelde wettelijke grondslag voor schuldonderzoek bij het door de inspecteur opleggen van bestuurlijke boetes. De andere maatregel waar de Raad van State een opmerking bij heeft, gaat over de afschaffing van de 27-jaarsgrens voor eerstegraads bloed- en aanverwanten bij het toeslagpartnerschap. Voor bepaalde maatregelen zijn een zorgvuldige afweging en parlementaire behandeling nodig die bij zo’n wetsvoorstel niet altijd te waarborgen zijn, aldus de Raad van State.

Nemo-tenetur-beginsel

De regering stelt in het wetsvoorstel voor een ruime informatieplicht in te voeren om bewijs te verkrijgen voor het kunnen opleggen van bestuurlijke boetes door de Belastingdienst. Hierbij wordt voor de inhoud van de bepaling en de sancties die gelden als niet aan de informatieplicht wordt voldaan, aangesloten bij de bestaande informatieplicht voor de belastingheffing. Volgens de Afdeling advisering doet dit voorstel onvoldoende recht aan de waarborgen van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Het gaat om het recht om niet mee te hoeven werken aan de eigen veroordeling. Op grond hiervan mag de inspecteur alleen concrete stukken opvragen waarvan hij weet dat deze bestaan. Het voorstel sluit echter niet uit dat de inspecteur zonder beperkingen en in algemene termen gegevens en inlichtingen opvraagt. Verder blijkt volgens de RvS uit de toelichting bij het wetsvoorstel niet ondubbelzinnig welke sancties van toepassing zijn als niet aan de informatieplicht wordt voldaan. Ook ontbreekt een zelfstandige onderbouwing voor deze sancties en heeft de regering niet toegelicht of deze passend en proportioneel zijn.

Leeftijdsgrens toeslagpartnerbegrip

Met het vervallen van de leeftijdsgrens van 27 jaar voor het toeslagpartnerbegrip wil de regering voorkomen dat ouders en volwassen kinderen elkaars toeslagpartner worden in situaties van mantelzorg of het tijdelijk bij elkaar inwonen na een scheiding. In die gevallen kan er minder of geen recht op toeslagen bestaan. Het bij elkaar inwonen om deze redenen doet zich ook voor andere situaties dan ouder-kindrelaties. De problematiek in de zorg en op de woningmarkt doet zich breed in de samenleving voor. Het is daarom de vraag waarom de uitzondering wordt beperkt tot deze doelgroep. Volgens de Afdeling advisering worden door de maatregel de verschillen in de partnerbegrippen in verschillende regelingen vergroot, wat de complexiteit vergroot, ook voor burgers.

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert het voorstel niet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen, tenzij het is aangepast.

