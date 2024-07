Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers naar Tweede Kamer

Met het wetsvoorstel wil de minister de regels rondom de toegang tot geregistreerde informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies aanpassen. Omdat het hier gaat om informatie over UBO’s die is opgenomen in het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten dan wel in het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies, is aanpassing van zowel de Handelsregisterwet 2007 als de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van de trusts en soortgelijke juridische constructies nodig.

Anti-witwaslijn ongeldig verklaard

Aanleiding voor het wetsvoorstel is een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin een onderdeel van de anti-witwaslijn ongeldig is verklaard. De ongeldigverklaring heeft ook gevolgen voor de Nederlandse UBO-registers.

Beperking toegang UBO-registers voor viertal partijen

Met het wetsvoorstel wil de minister de toegang tot de Nederlandse UBO-registers beperken. De beperking tot de toegang van de UBO-registers ziet op een viertal partijen die nog wel toegang tot de registers hebben:

partijen waarvan op basis van de anti-witwasrichtlijn verplichte toegang moet worden geregeld, te weten: de bevoegde autoriteiten en FIUs, de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij op grond van de anti-witwasrichtlijn moeten verrichten en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen;

partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop;

Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting of bevoegdheid noodzakelijk is om UBOs te achterhalen; en

Partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.

Verplichting melding KvK

De minister heeft de aanpassing van de regels voor de toegang tot het UBO-register aangepakt om ook nog enkele wijzigingen in het voorstel en de memorie van toelichting aan te brengen. De belangrijkste aanpassing is dat de verplichting om melding te maken bij de Kamer van Koophandel, wanneer er UBO-informatie wordt gevonden die blijkt af te wijken van de UBO-informatie die in een UBO-register is opgenomen (de terugmeldplicht) ook op te nemen voor partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop en voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor het in verband met een wettelijke taak of bevoegdheid noodzakelijk is om UBOs te achterhalen. Het doel hiervan is om de informatie in het register zo toereikend, accuraat en actueel mogelijk te houden.

Wet Bibob

Daarnaast is er een wijziging met betrekking tot de Wet Bibob opgenomen. De minister stelt voor om aan de Wet Bibob een uitzondering op de geheimhoudingsplicht toe te voegen, zodat aan de terugmeldplicht kan worden voldaan. Dit geldt zowel voor het Landelijk Bureau Bibob als bevoegde autoriteit, als voor de bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor toegang noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan hun onderzoek op basis van de Wet Bibob. Deze laatste groep zal in een nader uit te werken algemene maatregel van bestuur worden aangewezen en daarmee toegang tot de UBO-registers verkrijgen. Ook is het onderdeel over financieel adviseurs en gevolmachtigd agenten (paragraaf 10.2) in de consultatieparagraaf aangevuld.

Nader rapport wetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers