CNV hekelt ontbrekende fietsvergoeding voor werknemers

Uit het onderzoek onder 2.200 werknemers komt naar voren dat 27% van alle werkenden met de fiets naar het werk gaat. Dat aandeel is kleiner dan voorheen, aldus CNV. 67% van de werknemers krijgt geen vergoeding; de helft kan via de werkgever niet sparen voor een fiscaal voordelige fiets. ‘Met name in de commerciële sector krijgen werkenden vaak geen vergoeding en bij de overheid en in het onderwijs kan men vaker voor een fiets sparen dan in de private sector.’

Voorzitter Piet Fortuin vindt dat het bedrijfsleven daar iets aan moet veranderen. ‘Bedrijven hebben de mond vol over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar de meest duurzame vorm van vervoer, de fiets, heeft het nakijken. Wie fietst naar het werk, draait doorgaans zelf voor de kosten op. Vreemd, want een fiets kost ook geld. Zeker de elektrische fiets is duur, ook in onderhoud.’

Genoeg fiscale ruimte

CNV zet in de cao-onderhandelingen in op een reiskostenvergoeding voor fietsers en voordelig sparen voor de fiets. ‘Hier is genoeg fiscale ruimte voor. Bedrijven moeten daar meer gebruik van maken. Zeker nu Nederland steeds meer vastloopt in files, de stress op de werkvloer toeneemt en meer mensen een zittend beroep hebben.’