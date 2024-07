Waarom is het zo belangrijk om als accountant telefonisch bereikbaar te zijn?

Zorg dat je goed bereikbaar bent. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Goed om je dat af te vragen. Want als voor jou duidelijk is waarom bereikbaarheid meetelt, kun je je hier ook beter voor motiveren binnen je bedrijf.

Je kunt op verschillende manieren bereikbaar zijn binnen je bedrijf. Per mail, chat of telefoon bijvoorbeeld. Hoe meer opties je aanbiedt, hoe beter. Iedere klant of opdrachtgever heeft immers weer een favoriete manier om je te bereiken. Die verschillende mogelijkheden wil je dus zeker aanbieden. Kies er daarbij in ieder geval voor om telefonisch bereikbaar te zijn. Dit is namelijk echt weer iets anders dan communicatie via chat of mail. Met het juiste zakelijke telefoonabonnement heb je die bereikbaarheid zo geregeld. Kies bijvoorbeeld voor sim only zakelijk, als je al een bruikbaar toestel hebt. Het voordeel van telefonisch contact? Het is voor veel mensen toegankelijker. Een heel verhaal typen in een mail is immers meer moeite dan even bellen en iets mondeling uitleggen. Je zorgt met bellen ook voor persoonlijker contact, waar (potentiële) klanten veel waarde aan kunnen hechten.

Verwachting vanuit de klant

Klanten hebben een zekere verwachting naar bedrijven wat betreft de bereikbaarheid. Je hoeft heus niet 24/7 bereikbaar te zijn, laten we realistisch blijven. Maar bied wel bereikbaarheid tijdens bijvoorbeeld standaard kantooruren. Daarbij verwachten moderne klanten snel een reactie. Een stukje geduld kan daarin soms lastig op te brengen zijn. En juist daarin is telefonisch contact zo’n uitkomst, omdat dit natuurlijk heel snel en direct werkt. Genoeg reden dus om een zakelijke telefoon in gebruik te nemen. Zoek daarbij niet alleen het juiste toestel uit, maar denk meteen aan telefoon beveiliging. Je hebt op de telefoon immers verschillende belangrijke gegevens staan en kunt maar beter veilig zakendoen. Met kwalitatieve beveiliging krijg je bijvoorbeeld een waarschuwing bij phishing mails in je inbox of bij het gebruik van een onveilig wifi-netwerk.

Klanttevredenheid

Je voldoet door bereikbaar te zijn niet alleen aan de verwachting die de klant stelt, maar je vergroot ook de klanttevredenheid. Klanten vinden het immers prettig als ze snel bij je terecht kunnen voor een vraag, opmerking of klacht. We geven toe: telefonische klantgesprekken zijn niet altijd even gezellig. Maar als je je klanten op de juiste manier te woord staat, kan dit er toch voor zorgen dat ze op een later moment weer bij je terugkomen. En dat levert jou uiteindelijk meer succes op. Groeit je bedrijf en kun je het klantcontact zelf niet meer goed bijbenen? Overweeg dan om hier klantenservicemedewerkers voor in te zetten. Uiteraard voorzie je deze medewerkers van een goede training, om klanten en andere bellers te woord te staan op de manier die bij de bedrijfsvoering past.

Betere betrouwbaarheid

Telefonisch contact zorgt dat je eventuele problemen snel kunt oplossen. Bij contact via bijvoorbeeld de mail gaat daar toch al snel meer tijd overheen. Voor zowel de klant als voor jou is het gunstig om problemen snel af te handelen. Dit kan immers weer bijdragen aan de operationele efficiëntie binnen je bedrijf. Dat niet alleen, je bedrijf scoort zo ook beter op betrouwbaarheid. Dat is sowieso al sneller het geval als je je telefoonnummer duidelijk vermeldt en hier ook goed op bereikbaar bent. Je maakt je bedrijf er immers toegankelijker mee, wat ook weer aansluit op de verwachting die de klant tegenover jou heeft. Veel klanten waarderen direct contact. Juist vanwege het persoonlijke karakter van zo’n gesprek.

Van een hogere klanttevredenheid tot een betere efficiëntie binnen je bedrijfsvoering, onderschat niet welke voordelen telefonisch bereikbaar zijn je kan opleveren. Je kunt deze taak zelf op je nemen, bijvoorbeeld als startende ondernemer. De voordelen zijn immers wel duidelijk geworden in de bovenstaande tekst!