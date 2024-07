Is er een loonkloof tussen mannen en vrouwen in de accountancy?

Full Finance en ABN AMRO gaan in samenwerking met Novak wetenschappelijk onderzoek doen naar de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen in de accountancybranche.

Arjen Schutte van Full Finance verwacht dat er ook in de accountancybranche een loonkloof tussen mannen en vrouwen is. Onderzoek van het CBS wijst dat namelijk uit. Voor de accountancy in Nederland is dat nog niet onderzocht. Full Finance en ABN AMRO gaan in samenwerking met Novak wetenschappelijk onderzoek doen naar de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen. “We willen dat zoveel mogelijk kantoren gaan meedoen om een zo betrouwbaar onderzoek te krijgen,“ aldus Schutte. Doel van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in wat de verschillen zijn, zodat kantoren actie kunnen ondernemen om meer gelijkheid op de werkvloer te creëren.

Verklaringen beloningsverschil

Er zijn meerdere verklaringen voor een verschil in beloning. Een voorbeeld is het verschil in fte-factor. Mannen werken vaker meer dan vrouwen, zeker als er kinderen in een gezin zijn gekomen. Verder hebben mannen vaker een hogere functie dan vrouwen. Full Finance en ABN AMRO gaan niet alleen controleren of daar een verschil in zit, maar ook corrigeren voor die effecten. Met andere woorden: verdienen vrouwen en mannen evenveel in een vergelijkbare functie als ze beiden fulltime werken?

Doelgroep onderzoek

Het onderzoek richt zich op assistenten en accountants die bij accountantskantoren vanaf 1 tot 2.000 fte. Bij ABN AMRO staat het onderzoek onder leiding van dr. Mario Bersem. Mario Bersem is sectoreconoom bij ABN AMRO. Binnen de afdeling Sector Expertise richt hij zich op de sectoren Zakelijke Dienstverlening en Technologie, Media & Telecom.

Participeren

Het onderzoek is inmiddels gestart. In de maanden juli, augustus en september kunnen kantoren data aanleveren. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via https://forms.office.com/e/aaG6PEnFZk. Het onderzoek wordt gepresenteerd op de Benchmarkmiddag in Amsterdam met als thema ‘Gelijkheid op de werkvloer’. De datum volgt nog. Meer informatie over het onderzoek is op te vragen via onderzoek@fullfinance.nl.