Actualisering materialiteitstabel en update Handboek Controle

De materialiteitstabel is per juli 2024 geactualiseerd, meldt de Belastingdienst. Dit is een belangrijk onderdeel van een update van het Handboek Controle, dat de grondslagen uiteen zet voor de aanpak en uitvoering van alle controleprocessen bij de fiscus.

In de materialiteitstabel staan behalve materialiteitsbedragen ook bedragen die gerelateerd zijn aan de omvang van een organisatie. In de vernieuwde tabel is aangesloten bij het aangepaste groottecriterium van kleine organisaties. Zo is het grensbedrag in de middelste schijf van de tabel voor de omvang van de organisatie verhoogd van € 8.800.000 naar € 15.000.000. Ook de bedragen in de andere schijven zijn opnieuw berekend en afgerond.

Let op!

De nieuwe materialiteitstabel geldt bij controlewerkzaamheden die betrekking hebben op een tijdvak dat begint op of na 1 januari 2024. Bij huidige werkzaamheden kunnen zowel de vorige als de nieuwe tabel van toepassing zijn. In de nieuwe versie van het Handboek Controle zijn daarom beide tabellen opgenomen.

Aanvaardbare aangifte

Met de term ‘aanvaardbare aangifte’ duidt de Belastingdienst de norm in het toezicht. Daarmee maakt de Belastingdienst duidelijk wanneer een aangifte in het kader van het toezicht als ‘goed genoeg’ kan worden aangemerkt. Dat is het geval als deze voldoet aan wet- en regelgeving en vrij is van materiële fouten.

Materialiteit

Het begrip ‘materialiteit’ heeft betrekking op de nauwkeurigheid in een belastingcontrole, en is afgestemd op de ‘aanvaardbare aangifte’. Het moet worden opgevat als een kritische grens voor het bedrag dat na de belastingcontrole aan niet-ontdekte fouten in een controleobject resteert.

Geen correctiegrens

De materialiteit is geen correctiegrens. Een correctiegrens is een bedrag waaronder de Belastingdienst geen correcties aanbrengt, bijvoorbeeld om doelmatigheidsredenen.

Bron: Belastingdienst