Register Belastingadviseurs: geen ‘overkill’ door earningsstrippingmaatregel

Het RB heeft kennis genomen van een aantal publicaties waarin deze maatregel wordt aangekondigd (de Voorjaarsnota 2023, de beantwoording van een aantal Kamervragen van het Tweede kamerlid Van Haga van 21 augustus 2023, de Voorjaarsnota 2024 en de Kamerbrief over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van 16 april 2024). Naar aanleiding hiervan voelt het RB de behoefte om te reageren op de aangekondigde maatregel.

Renteaftrekbeperking

De earningsstrippingmaatregel is een algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. De maatregel beperkt de aftrekbaarheid van het verschil tussen de rentelasten en de rentebaten van geldleningen (saldo aan renten) bij het bepalen van de winst. Het saldo komt niet in aftrek voor zover dat meer bedraagt dan het hoogste van 20% van EBITDA of € 1.000.000.

In de Voorjaarsnota 2023 is aangekondigd per 1 januari 2025 de drempel voor de toepassing van de earningsstrippingmaatregel buiten toepassing te laten bij vastgoedlichamen met (aan derden) verhuurd vastgoed. Het is de bedoeling dat de maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan 2025. Het doel van de maatregel is om tegen te gaan dat vastgoedinvesteringen en de bijbehorende financiering zodanig worden opgeknipt dat meermaals gebruik kan worden gemaakt van de drempel voor de toepassing van de renteaftrekbeperking.

Deels begrip

Sylvester Schenk, Fiscaal Directeur van het RB: ‘Enerzijds hebben wij begrip voor de maatregel in de zin van anti-fragmentatiemaatregel met als doelstelling constructiebestrijding. Anderzijds vrezen wij dat deze maatregel leidt tot ernstige overkill voor kleine vastgoedvennootschappen en vooral ook binnen het midden- en kleinbedrijf.’

Schenk vervolgt: ‘Wij komen met onze reactie omdat we willen waarschuwen voor de door ons voorziene overkill voor het MKB. Naast waarschuwen bieden we drie concrete aanbevelingen om de fiscaalrechtelijke vormgeving van deze maatregel aan te passen om daarmee tegemoet te komen aan onze bezwaren.’

Het RB doet de volgende aanbevelingen:

pas voor de renteaftrekbeperking voor vastgoedlichamen een drempel toe van € 100.000 in plaats van € 1.000.000; merk familieleden niet aan als derden; merk vennootschappen waarin een direct of indirect of zijdelings belang bestaat van ten minste 5 procent in plaats van een derde deel niet aan als derden.

Met deze aanbevelingen denkt het RB dat de anti-fragmentatiemaatregel die het Kabinet voorstaat alleen de belastingplichtigen raakt die er daadwerkelijk misbruik van maken.