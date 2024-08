Overgangsregeling UBO-register afgelopen, nieuwe regels voor wwft-instellingen

In een Kamerbrief van 17 april 2024 werd al een nieuwe werkwijze aangekondigd voor het raadplegen van UBO-informatie voor instellingen die nog geen directe koppeling hebben met het UBO-register via de KvK-dataservice. De NBA geeft daar nu een update over.

Opvragen gewaarmerkt uittreksel

Alle Wwft-instellingen moeten op termijn weer directe toegang krijgen tot het UBO-register. Voor Wwft-instellingen die nog geen gebruik maken van de KvK-dataservice, geldt nu een overgangsregeling. Per 1 augustus 2024 moeten deze instellingen een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij hun klanten. Klanten kunnen dit uittreksel zelf opvragen bij de KvK via de functionaliteit ‘UBO Inzien eigen gegevens‘. Hiermee vervalt de oude regeling waarbij een bevestigingsmail van de KvK voldoende was.

Terugmeldplicht bij verschillen

Als een Wwft-instelling een verschil constateert tussen de UBO-informatie uit het register en andere beschikbare informatie, is de instelling verplicht dit verschil terug te melden aan de KvK. Vanaf 1 oktober 2024 geldt deze terugmeldplicht ook als een instelling een gewaarmerkt uittreksel van een klant ontvangt.

Rechtstreekse aansluiting op UBO-register

Wwft-instellingen kunnen ervoor kiezen om rechtstreeks aan te sluiten op het UBO-register via de KvK-dataservice. Deze directe aansluiting biedt voordelen, zoals het behoud van regie over het cliëntenonderzoek en de UBO-check, en vermindert de noodzaak om aanvullende informatie bij de klant op te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de KVK.