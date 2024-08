Inzage UBO-register: datakoppeling KvK mogelijk, maar het kost even tijd

Wie als Wwft-instelling via de KvK-dataservice toegang wil krijgen tot het UBO-register, kan zich melden voor een koppeling, maar moet even geduld hebben, laat de KvK weten.

De NBA gaf afgelopen week een update over de sinds 1 augustus geldende nieuwe regels voor Wwft-instellingen met betrekking tot het UBO-register. Wwft-instellingen die nog geen gebruik maken van de KvK-dataservice, moeten nu een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij hun klanten. Die kunnen dat zelf opvragen bij de KvK via de functionaliteit ‘UBO Inzien eigen gegevens‘. Hiermee vervalt de oude regeling waarbij een bevestigingsmail van de KvK voldoende was.

Rechtstreekse aansluiting op UBO-register

Wwft-instellingen kunnen ook kiezen voor een rechtstreekse aansluiting op het UBO-register via de KvK-dataservice. ‘Deze directe aansluiting biedt voordelen, zoals het behoud van regie over het cliëntenonderzoek en de UBO-check, en vermindert de noodzaak om aanvullende informatie bij de klant op te vragen’, aldus de KvK.

Inventarisatie bij andere instellingen

Maar een directe koppeling is voorlopig nog niet mogelijk, zo hoorde accountantskantoor Query uit Gouda eerder deze week. De KvK laat desgevraagd weten hoe dat zit: ‘Vanuit KvK wordt de dataservice aangeboden als middel om rechtstreeks inzage te krijgen in UBO-register. Die service is inzetbaar voor Wwft-instellingen, de koppeling is er, hij functioneert en Wwft-instellingen kunnen erop aansluiten.’

Wel is in eerste instantie ingezet op grote banken, bij een gefaseerde uitrol. ‘De koppeling werkt naar behoren en er wordt nu bij andere Wwft-instellingen geïnventariseerd wie van hen nog meer wil aansluiten. De communicatie daarover verloopt vanuit het ministerie van Financiën richting de betrokken sectoren. Een Wwft-instelling kan ook de KvK benaderen om de koppeling te realiseren. Hoelang het duurt, is afhankelijk van kennis en IT die bij de instelling al beschikbaar is.’