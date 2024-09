Hoe pak je financiering van een doorstart of crediteurenakkoord slim aan?

In dit artikel bespreekt Niels Leijten wat belangrijk is bij de financiering van een doorstart of het afkopen van een crediteurenakkoord.

De komende jaren gaan we in Nederland een sterke toename zien van het aantal faillissementen. Experts verwachten bovendien een piek in 2027. Dit brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor mkb-bedrijven, die nog achtervolgd worden door opgebouwde belastingschulden in coronatijd. Zij zijn gebaat bij de financiering van een doorstart of het afkopen van een crediteurenakkoord. Wat is daarbij belangrijk?

Het zijn niet alleen de belastingschulden die ervoor zorgen dat mkb-bedrijven het benauwd hebben. Ook de stijgende loonkosten en hogere rentelasten leggen extra druk op deze ondernemingen. De vraag is: wat kun je als accountant of financieel adviseur doen om je mkb-klanten toch zo effectief mogelijk door deze turbulente tijd heen te loodsen? In dit artikel deel ik inzichten en praktische tips voor het financieren van een doorstart of het afkopen van een crediteurenakkoord in een WHOA-traject.

Impact economische situatie op bedrijven

De coronapandemie heeft veel bedrijven opgezadeld met uitgestelde belastingbetalingen. Dat beeld is ook verontrustend: tegen 2029 moet er bijna € 14 miljard(!) worden terugbetaald aan de Belastingdienst. Voor veel mkb-bedrijven levert dit een financiële druk op, die voor sommige bedrijven onhoudbaar kan blijken te worden. Vanuit mijn praktijkervaring zie ik ook een groeiend aantal faillissementen, alhoewel ik gelukkig nog geen klanten ben tegengekomen die we eerder hebben geholpen bij het verkrijgen van financiering. Wel zie ik een toename van bedrijven die bij ons aankloppen om hun doorstart te financieren. Deze bedrijven dragen nog steeds de littekens van de coronacrisis met zich mee. Veel van deze bedrijven hebben te maken gehad met uitdagingen, zoals het niet kunnen doorvoeren van prijsstijgingen of voorraadproblemen door vertraagde containerleveringen. Dit leidde tot serieuze cashflowproblemen. Het is daarmee duidelijk dat veel bedrijven momenteel voor dezelfde cruciale vraag staan: hoe kunnen wij een faillissement overleven en een succesvolle doorstart maken? Wat zijn de meest effectieve strategieën om financiering te verkrijgen in deze situaties? Hierna volgen enkele concrete tips en aandachtspunten.

1. Ontwikkel een gedetailleerd herstructureringsplan

Het eerste – en misschien wel het belangrijkste – dat een bedrijf moet doen na een faillissement, is het ontwikkelen van een gedetailleerd herstructureringsplan. Financiers zullen alleen geïnteresseerd zijn als ze zien dat het bedrijf serieus werk heeft gemaakt van de oorzaken van het faillissement en een goed doordachte strategie heeft om de winstgevendheid te herstellen. Een herstructureringsplan moet daarom niet alleen een overzicht bieden van hoe het bedrijf de operationele efficiëntie wil verbeteren, maar ook hoe het kosten wil beheersen en zijn marktpositie wil versterken. Denk bijvoorbeeld aan het stroomlijnen van processen, het heroverwegen van de inkoopstrategieën, of het optimaliseren van de prijsstructuur. Dit plan moet vertrouwen uitstralen en aantonen dat het bedrijf de controle weer in handen heeft.

2. Verken verschillende financieringsvormen

Een ander belangrijk aspect bij het financieren van een doorstart is het verkennen van diverse financieringsopties. Traditionele banken staan soms open voor het financieren van een doorstart, maar non-bancaire geldverstrekkers blijken vaak meer mogelijkheden te bieden. Deze geldverstrekkers hebben vaak een specifieke focus. Zo kan bijvoorbeeld inkoopfinanciering een oplossing zijn voor bedrijven met veel voorraden, terwijl factoring interessant kan zijn voor bedrijven met een groot debiteurensaldo. Het is belangrijk om samen met een financieel adviseur te onderzoeken welke financieringsvorm het beste past bij de specifieke situatie van het bedrijf. Door deze aanpak te volgen, kan men de financieringskosten optimaliseren en de risico’s beter beheersen.

3. Benut overwaarde op vastgoed

Vastgoed kan een belangrijke troef zijn bij het verkrijgen van financiering voor een doorstart. We zien steeds meer non-bancaire geldverstrekkers die zich richten op het financieren van mkb-bedrijven met hypothecaire dekking. Dit betekent dat wanneer een bedrijf overwaarde heeft op zijn vastgoed, er veel meer financieringsmogelijkheden beschikbaar komen. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het geven van een recht van hypotheek ook risico’s met zich meebrengt. Als de doorstart toch niet succesvol blijkt, heeft de geldverstrekker een sterke positie en kan het vastgoed worden verkocht om de lening af te lossen. Bedrijven moeten daarom goed nadenken voordat ze deze stap zetten en ervoor zorgen dat ze een solide plan hebben om hun herstructureringsstrategie uit te voeren.

4. Investeer eigen vermogen

Een van de meest overtuigende signalen die een ondernemer kan afgeven aan een geldverstrekker, is het investeren van eigen vermogen in de doorstart. Dit toont niet alleen vertrouwen in het nieuwe bedrijfsmodel, maar dient ook als buffer om financiële risico’s in de eerste fase van de doorstart op te vangen. Eigen vermogen kan bijvoorbeeld worden aangewend om de eerste operationele kosten te dekken of om een onverwachte tegenvaller op te vangen. Bedrijven moeten daarom goed kijken naar hun activa, zowel binnen als buiten de onderneming, en overwegen deze liquide te maken om een gezonde eigenvermogenspositie te creëren. Dit kan net het verschil maken tussen wel of geen financiering verkrijgen.

5. Overweeg afkoop crediteurenakkoord bij WHOA-traject

Een belangrijke juridische “tool” die bedrijven kunnen gebruiken om een faillissement te voorkomen, is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet biedt bedrijven de mogelijkheid om met hun schuldeisers tot een akkoord te komen zonder dat alle schuldeisers daarmee hoeven in te stemmen. In sommige gevallen kan het afkopen van het crediteurenakkoord een slimme zet zijn om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Dit betekent dat het bedrijf de schuldeisers een bedrag aanbiedt in ruil voor kwijtschelding van de restschuld. Voor het afkopen van zo’n akkoord is vaak financiering nodig, en dit kan een uitdaging zijn. Een goed onderbouwd herstructureringsplan, gecombineerd met een strategie voor eigenvermogensinbreng en het benutten van overwaarde op vastgoed, kan helpen om de benodigde financiering te verkrijgen.

Goede voorbereiding en strategie

Het financieren van een doorstart na een faillissement of het afkopen van een crediteurenakkoord onder de WHOA vraagt om een gedegen voorbereiding en een doordachte strategie. Voor ondernemers is het cruciaal dat zij een duidelijk plan hebben, waarmee ze aantonen dat ze de oorzaken van het faillissement begrijpen en weten hoe ze deze in de toekomst willen voorkomen. Daarnaast is het verkennen van diverse financieringsvormen, het benutten van overwaarde op vastgoed, en het investeren van eigen vermogen essentieel om geldverstrekkers te overtuigen.

Voor accountants en financieel adviseurs is het belangrijk om hun klanten te begeleiden in dit proces en om hen te helpen de juiste keuzes te maken. Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven hun kans op een succesvolle doorstart aanzienlijk vergroten en werken aan een gezonde toekomst.

N. (Niels) Leijten is verbonden aan Stapelfinancieringen BV en partner van Fiscount Financieringsservice.

