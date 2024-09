Mkb’er Vermetten publiceert duurzaamheidsverslag

Een duurzaamheidsverslag is sinds dit jaar verplicht voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar en meer dan 25 miljoen euro op de balans. In 2025 volgen bedrijven die aan twee van deze drie eisen voldoen, een jaar later is het beursgenoteerde mkb aan de beurt en daarna pas de rest van het mkb.

Plek 31

Accountantskantoor Vermetten behoort tot de laatste groep (niet-beursgenoteerd mkb). Met een omzet van 24 miljoen euro en 190 fte is het bedrijf een bescheiden speler in de AV Top-50 (plek 31). Desondanks publiceert Vermetten nu een duurzaamheidsverslag, wat bijzonder mag heten. Ook al telt dit eerste verslag slechts 5 pagina’s, er zijn niet veel concullega’s die Vermetten navolgen en daarvoor verdient het kantoor lof.

Vermetten zette duurzaamheid in april 2023 nadrukkelijk op de kaart. Sindsdien is er veel gebeurd. Zo heeft de organisatie een eigen duurzaamheidsafdeling opgezet en is ze actief aan de slag gegaan, zowel met het eigen interne traject als met de begeleiding van klanten.

Stappen gezet

In het eerste impactverslag deelt Vermetten belangrijke stappen die zij hebben gezet richting duurzaamheid. Dit omvat onder meer de uitvoering van een dubbele materialiteitstoets, het nastreven van B Corp-certificering en het proces van dataverzameling. De datapunten die worden gepresenteerd helpen Vermetten om een data gedreven discussie te voeren, de juiste doelstellingen te formuleren en het gesprek binnen én buiten de organisatie aan te blijven gaan.

Vermetten nodigt al haar medewerkers, klanten en partners uit om het impactverslag te lezen en het gesprek met ze aan te gaan over de bevindingen en vervolgstappen.

Lees hier het duurzaamheidsverslag.