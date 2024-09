Van Boekel introduceert medewerkersparticipatie

Met de participatieregeling biedt het Tilburgse accountants- en advieskantoor medewerkers de mogelijkheid mede-eigenaar te worden van het bedrijf. Volgens Van Boekel versterkt dit niet alleen de betrokkenheid, maar ook de motivatie om de hoogste kwaliteit te leveren.

Binden, boeien en waarderen

De participatieregeling is opgezet om medewerkers te binden, te boeien en hun inzet te waarderen. Door hen een aandeel in het bedrijf te geven, krijgen zij de kans om direct mee te profiteren van de groei die zij zelf helpen realiseren. “We zijn trots dat we onze medewerkers deze kans kunnen bieden,” zegt Paul Mouwen, vennoot van Van Boekel accountants en adviseurs. “Dit is een investering in hun toekomst én in die van het bedrijf. Door deze stap laten we zien dat medewerkers de belangrijkste pijler van onze organisatie zijn.”

Niet alleen financiële voordelen

Deze week hebben de medewerkers hun handtekening gezet onder de regeling. De reacties van de medewerkers zijn enthousiast. De regeling biedt niet alleen financiële voordelen, maar versterkt ook het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Deze stap versterkt het bedrijf, zowel intern als in de relatie met klanten, aldus Van Boekel.