Column | Zeg JA en vier je successen!

Helaas moet ik die vraag ontkennend beantwoorden. Ik ben af en toe zoekende waarom dat eigenlijk is. Natuurlijk weet ik als geen ander dat veranderingen in gedrag tijd nodig hebben. Daarnaast spreken we van volle agenda’s, veel klanten en een hoge werkdruk. Maar ik denk steeds vaker: willen we het ook echt? Hebben we in onze sector de echte overtuiging om te veranderen of zijn we vooral bezig met het afronden van de dagelijkse werkzaamheden? In dat laatste geval lijkt er weinig ruimte te zijn voor verandering. We roepen het echter ook al jaren. Laten we het dan maar gewoon zoals het is? Naar mijn idee helpen we de sector daar in ieder geval niet mee.

Verandering begint bij jou

Hoe kunnen we er dan wel mee starten? Als een organisatie iets wil veranderen, zijn het de mensen die het uiteindelijk doen. In hoeverre hebben we in het vizier dat de verandering start bij diezelfde mensen? Je kunt het naar mijn idee zelfs nog concreter maken: Verandering begint bij jou! Dus niet bij de organisatie, niet bij de partner, manager, maar gewoon bij jou! Mahatma Ghandi zei dat als volgt: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

Verandering omarmen

Als we ook in de accountancysector willen overleven (sorry, dit klinkt een beetje zwaar, maar het is feitelijk wel waar) dan moeten we verandering omarmen. En dat begint bij iedereen individueel. Hoe halen we als mensen het beste uit onszelf om die veranderingen aan te gaan? Enerzijds door jezelf te kennen en anderzijds om soms eens een stap te zetten die iets minder gangbaar is dan je dacht. Dus zeg eens ‘JA’ tegen een nieuwe procedure of een nieuwe werkwijze.

Vier successen

Alle begin is moeilijk, maar daarna gaat het echt steeds makkelijker. Het is dan ook heel belangrijk om in het begin de kleinste successen te vieren. Dat geeft energie om die kleine verandering nogmaals te doen. Het vieren van successen zorgt voor erkenning, saamhorigheid en niet minder belangrijk: die gewenste verandering. Ik beschrijf het nu vanuit het perspectief van de sector, maar het werkt ook voor jou persoonlijk. Pak jij vandaag iets net even anders aan dan je gisteren deed?

Ik ben Martine Cranendonk en begeleid (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer verhalen met elkaar delen dat spreken over onderwerpen als durven, grenzen aangeven en hulp vragen normaal gaan worden. Dit is ook de reden dat ik ben gestart met de podcast ‘LOOTS praat met…’.

Over onder andere bovenstaande thema’s schreef Martine het e-book/luisterboek ‘Vanuit eigen kracht naar zelfvertrouwen’. De thema’s in het e-book/luisterboek zijn ook de basis voor de LOOTS Academy.