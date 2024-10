Modernisering Belastingdienst vertraagd door arresten box 3

Het gaat om het IT-deel met betrekking tot de inkomensheffingen. Dat schrijft staatssecretaris Idsinga (Fiscaliteit & Belastingdienst) naar aanleiding van een analyse van de impact van de aanvullende herstelwerkzaamheden box 3. Een deel van de IT’ers die aan de modernisering van de inkomensheffingen werken, moeten namelijk worden ingezet om de herstelwerkzaamheden voor box 3 op te pakken. Dit betekent dat de verouderde technologie Cool:Gen niet voor het eind van 2026 zal zijn uitgefaseerd. De verwachting is nu dat dit uiterlijk eind 2027 gebeurd is.

Alleenverdieners

Naast de genoemde werkzaamheden rond box 3 is er een aanvullende maatregel die wordt ingevoerd in de inkomensheffingen: de fiscale oplossing voor de alleenverdienersproblematiek. Hierbij gaat het om een groep alleenverdienende huishoudens die door een samenloop van sociale zekerheid, toeslagen, en fiscaliteit een lager besteedbaar inkomen hebben dan een vergelijkbaar huishouden in de bijstand. In het Belastingplan is aangegeven dat de invoering van deze maatregel afhankelijk is van ruimte in het portfolio, maar dat inwerkingtreding beoogd is per 2028. Aan deze beoogde inwerkingtreding houden we vast.

Het kabinet werkt nog varianten uit met als doel een nieuw box 3-stelsel per 2027 in te kunnen voeren. Over de alternatieve invoeringsopties wordt de Kamer voor het eind van dit jaar geïnformeerd. De zogeheten parameterwijzigingen, waarbij belastingmaatregelen wijzigen met bedragen of percentages, blijven de komende jaren gewoon mogelijk.

Nieuwe planning

De nieuwe planning ziet er door deze verschuivingen als volgt uit:

Traject Planning vóór arresten Hoge Raad Planning ná arresten Hoge Raad Herstelwerkzaamheden arresten box 3 Niet van toepassing Tot de zomer van 2026 Uitfasering Cool:Gen / Afronding modernisering keten IH Voor het eind van 2026 Voor het eind van 2027 Invoering nieuw stelsel box 3 1 januari 2027 Afhankelijk van uitwerking alternatieve opties Beoogde invoering alleenverdienersproblematiek In 2028 In 2028 Ruimte voor nieuwe beleidswensen in keten IH (anders dan parameteraanpassingen) Vanaf belastingjaar 2028 Vanaf belastingjaar 2029

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over Kamerbrief over voortgang ICT Belastingdienst