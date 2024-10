FNV blaast monitoringscommissie op

FNV stapt na 20 jaar uit de monitoringcommissie corporate governance. De grootste vakbond van het land is ontevreden over de eenzijdige rol van werkgeversvereniging VNO-NCW en de belangenclub voor beursfondsen VEUO.

FNV vindt dat VNO-NCW en VEUO de commissie hebben gekaapt en er een belangenvereniging van aandeelhouders en winstmaximalisatie van hebben gemaakt. Dat meldt het Financieele Dagblad. De commissie werd 20 jaar geleden opgericht in reactie op tal van bedrijfsschandalen rondom de eeuwwisseling. De code bestaat uit best practices volgens het principe ‘pas toe of leg uit’.

Al langer onvrede

Het rommelt al langer in de monitoringcommissie. De laatste voorzitter – Pauline van der Meer Mohr – beklaagde zich publiekelijk over de opstelling van werkgevers bij het opnemen van een maatschappelijke zorgplicht voor bedrijven in de code. Een adviesgroep van Economische Zaken concludeerde na een jaar studeren dat alle belanghebbenden nog steeds het nut van de monitoringscommissie inzien. Twee jaar later is er echter nog altijd geen nieuwe commissie geïnstalleerd.

Verrast

Directeur Rients Abma van de belangenclub voor institutionele beleggers Eumedion toont zich in het Financieele Dagblad uitermate verrast door het vertrek van de FNV. Maar FNV-bestuurder Kitty Jong zegt desgevraagd in de krant: ‘We zitten daar niet voor het witwassen en legitimeren van slechte medezeggenschap, dan kunnen we als bond onze tijd beter gebruiken.’ Steen des aanstoots voor FNV is het op het laatste moment blokkeren van de benoeming van een nieuwe commissie en het traineren van de zogeheten Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) die voor de zomer het licht zag.

Bron: FD