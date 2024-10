Update BFT: problemen KvK bij verstrekken uittreksel UBO-register

Wwft-instellingen kunnen het UBO-register tijdelijk niet zelf raadplegen, en moeten daarom sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel opvragen bij een nieuwe cliënt. Maar door een technische beperking bij de KvK is dat in sommige gevallen niet mogelijk, meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Technische beperking KvK

De cliënt met wie een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan kan een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken.

Door een technische beperking bij de KvK, is dat voor een cliënt zonder natuurlijke persoon als bestuurder (bijvoorbeeld bij een holdingstructuur) echter niet mogelijk, meldt het BFT. De KvK geeft aan dat er voor deze technische beperking momenteel geen oplossing is. Ook kunnen er andere incidentele gevallen zijn waarbij het opvragen van een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register niet mogelijk is.

Bevestigingsbrief en geen terugmeldplicht

Alleen in de gevallen waarbij het niet mogelijk is om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register te krijgen van de KvK:

geldt de regeling uit de Kamerbrief van 14 april 2022 bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. Dat wil zeggen dat een Wwft-instelling aan de hand van de bevestigingsbrief van de KvK kan vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register;

wordt de terugmeldplicht tot nader order opgeschort. De terugmeldplicht geldt dus niet voor de bevestigingsbrief.

De volledige BFT-update is hier te vinden.