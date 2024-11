PwC-onderzoek: aanpassen businessmodel leidt tot productiviteitsgroei 

‘Dit betekent dat als een bedrijf de manier verandert waarop het geld verdient, klanten bedient of nieuwe producten of diensten levert, de kans groter wordt dat het productiviteitsgroei realiseert.’ aldus Veronique Roos, lid van de raad van bestuur van PwC Nederland. ‘Met het onderzoek tonen we een verband aan tussen vernieuwing van het bedrijfsmodel en productiviteitsgroei.’

Een van de bekendste voorbeelden van zo’n Business Model Reinvention is de manier waarop Netflix het bedrijfsmodel meerdere keren opnieuw heeft uitgevonden. Maar ook in Nederland zijn er diverse voorbeelden te vinden, denk aan DSM, Havenbedrijf Rotterdam, PostNL, TomTom en Wolters Kluwer.

‘De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat veranderingen in het bedrijfsmodel aanzienlijk bijdragen aan de productiviteitsgroei. Bedrijven die hun bedrijfsmodellen veranderen, presteren beter dan bedrijven die dat niet doen,’ licht hoofdeconoom Barbara Baarsma van PwC toe. ‘Uit onze analyse blijkt dat dit effect in de periode tussen 2019 en 2023 nog sterker is dan in de jaren daarvoor. Dat suggereert dat de druk op bedrijven om te innoveren en hun bedrijfsmodellen aan te passen steeds hoger is.’

Van transformeren naar heruitvinden

Die druk op bedrijven werd ook al duidelijk in de uitkomsten van PwC’s CEO Survey, waarin de twijfel van CEO’s over de houdbaarheid van hun businessmodel naar voren kwam. Wereldwijd gaf 45 procent van de respondenten aan te verwachten over tien jaar niet meer te bestaan als ze door zouden gaan op dezelfde weg. Veronique Roos, ziet die druk in de praktijk alleen maar toenemen. ‘Technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, nieuwe regelgeving en veranderende consumentenvoorkeuren dwingen CEO’s tot veranderingen in hun businessmodel. De uitdagingen waarmee bedrijven te maken hebben, zijn groot. Dat betekent dat de druk toeneemt op bedrijven om mee te veranderen. Het schaven aan of het optimaliseren van huidige bedrijfsmodellen zal in veel gevallen niet meer genoeg zijn. Daarom moet de focus van transformeren naar heruitvinden.’

Kwantitatief bewijs voor de opbrengst van veranderen businessmodel

PwC bouwt met dit onderzoek voort op eerder wetenschappelijk onderzoek dat gebruikmaakt van veranderingen in de verhouding tussen de activa en de omzet van bedrijven (de zogenoemde Net Asset Turnover Ratio) als indicator voor de veranderingen in bedrijfsmodellen. Deze ratio reflecteert veranderingen in de bedrijfsvoering, het beheer van activa en de verkoop van diensten of producten. Dus op de zaken die direct betrekking hebben op businessmodelverandering.

Baarsma licht toe dat de onderzoeksmethode een vrij technische en tegelijk intuïtieve benadering is. ‘Een grote verandering in de activa of de omzet van bedrijven is immers alleen mogelijk als het bedrijfsmodel verandert. Het mooie van deze aanpak is dat het kwantitatief laat zien dat verandering van het businessmodel loont. Vaak is bewijs daarvoor kwalitatief en anekdotisch. Ons onderzoek legt een verband tussen de verandering van bedrijfsmodellen en productiviteit en biedt daarmee waardevolle inzichten voor bedrijven die duurzame groei willen realiseren.’ Veronique Roos besluit: ‘De resultaten van dit onderzoek zijn daarmee een heel sterke aanmoediging voor bedrijven om goed na te denken over de houdbaarheid van hun huidige bedrijfsmodel.’