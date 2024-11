Geen verlaagd btw-tarief voor toegang tot bloemencorso

Een stichting die een jaarlijkse bloemencorso organiseert dat tegen betaling toegankelijk is, vroeg aan de fiscus of het corso gelijkgesteld kan worden met het verlenen van toegang tot een uitvoering volgens de Wet op de omzetbelasting. De optocht met praalwagens gaat gepaard met muziek, beweging en optredens in de vorm van figuratie en toneel. Daarnaast lopen muziekkorpsen, fanfares en showbands tussen de optocht. De stichting vindt dat daardoor het verlaagde btw-tarief van toepassing moet zijn op de entreekaartjes.

Betekenis in de omgangstaal

Maar de fiscus gaat daar niet in mee. De toepassing van het verlaagde tarief is beperkt tot specifiek genoemde vormen van vermaak en recreatie, zijnde muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen. “De begrippen muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen moeten worden uitgelegd overeenkomstig de gebruikelijke betekenis in de omgangstaal. Een bloemencorso wordt in de omgangstaal niet als een muziekuitvoering of toneeluitvoering aangemerkt. De optredens en het gebruik van geluid, muziek, beweging rondom de praalwagens maken dat niet anders.”

Weliswaar valt het verlenen van toegang tot een ‘show’ waarbij het geheel van het aangebodene wordt ervaren als cultureel amusement/vermaak onder het verlaagde tarief, maar ook dat moet worden gelezen in de context van de specifiek benoemde uitvoeringen.