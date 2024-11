Nieuwe subsidieregeling voor duurzaam reizen mkb-organisaties

De overheid start dan met de nieuwe subsidieregeling Collectieven mkb Verduurzaming Reisgedrag (Cover) om het reisgedrag van werknemers in het mkb blijvend duurzamer te maken. De subsidie is specifiek bedoeld voor organisaties van ondernemers, zoals brancheorganisaties van het mkb, ondernemersverenigingen en verenigde mkb’ers op een bedrijventerrein. “Ze moeten wel georganiseerd zijn in een rechtspersoon. Daarbij is een eis dat de achterban voor minstens de helft uit mkb-bedrijven bestaat”, zo licht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toe.

Blijvende reductie

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten en activiteiten rond woon-werkverkeer die de CO2-uitstoot verminderen. Voorbeelden daarvan zijn vervoer op bedrijventerreinen, deelauto’s of deelfietsen, maatregelen om thuiswerken aan te moedigen of een mobiliteitsbudget dat financieel voordeel geeft bij de vergroening van woon-werkverkeer.

In totaal zit er € 2,5 miljoen in de subsidiepot. Loonkosten van eigen personeel of menskracht inhuren voor deze projecten vallen ook onder de subsidie. Een van de voorwaarden is dat het project een langdurig effect heeft met een blijvende CO2-reductie. “Is het onderwerp bijvoorbeeld thuiswerken aanmoedigen? Dan is het project erop gericht om woon-werkverkeer voor lange tijd te verminderen.” De reductie moet ook in verhouding zijn: tegenover een kilogram CO2-reductie mag maximaal € 0,75 aan subsidie staan.

De subsidie kan worden aangevraagd van 14 januari tot 1 oktober 12:00 uur. De subsidie is maximaal 75% en niet hoger dan € 100.000. De aanvraag moet wel voor minimaal € 10.000 worden gedaan. De RVO houdt op 21 november een webinar over de nieuwe subsidie.