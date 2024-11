Felle kritiek, maar Tweede Kamer blijft btw-verhogingen steunen

Het kabinet kreeg vrijdag tijdens een debat over het Belastingplan 2025 stevige kritiek op de geplande verhoging van het btw-tarief op cultuur, boeken, sport en hotelovernachtingen van 9% naar 21%. Maar de regeringspartijen blijven de verhoging steunen, en een meerderheid in de Tweede Kamer is dus vrijwel zeker.