Stagiairs Big4 blijven ‘topverdieners’

Stagiairs bij de Big4 ontvangen, net als voorgaande jaren, de hoogste vergoedingen in Nederland, met een gemiddelde stagevergoeding van €846 per maand—een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar.

Deze hoge vergoeding wordt vooral gedreven door de sterke vraag naar stagiairs bij de grote consultancykantoren als Deloitte, EY en KPMG binnen de sector. Gedurende 2024 hebben veel van deze bedrijven hun vergoedingen verhoogd om concurrerend te blijven in de strijd om talentvolle studenten. Na accounting/consultancy volgen de fiscale stages met een gemiddelde vergoeding van €821 per maand, en op de derde plaats komt IT, waar stagiairs gemiddeld €747 per maand verdienen.

Anders dan CNV

De gemiddelde stagevergoeding voor alle wo- en hbo-stages in Nederland is in 2024 gestegen. Met €662 is die zes tientjes hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Magnet.me, gebaseerd op stagevacatures waarin een vergoeding is opgenomen. Deze stijging weerspiegelt de toenemende druk op bedrijven om aantrekkelijk te zijn in een krappe arbeidsmarkt, waar talentvolle stagiaires in hoge mate gewild zijn. In tegenstelling tot het brede beeld dat het CNV-onderzoek schetst van de gehele markt, waarin bijna de helft van de stagiairs geen stagevergoeding ontvangt, laat dit onderzoek zien dat werkgevers die vergoedingen bieden, actief concurreren om jong talent.

Laurens van Nues, co-founder en CEO van Magnet.me, licht toe: “In tegenstelling tot het bredere beeld uit het CNV-onderzoek zien we dat bedrijven die vergoedingen bieden, actief strijden om talent met als gevolg een stijging van de compensatie. Daarnaast zien veel bedrijven stages als een ideale manier om potentiële vaste krachten goed te leren kennen. Een goede stagevergoeding helpt bij het aantrekken van goed en gemotiveerd talent. Natuurlijk kan je het ook zien als goed werkgeverschap om eerlijk te betalen voor geleverde arbeid. Een student die door het lopen van een stage geen bijbaan meer kan doen, wat er flink in kan hakken, wordt zo wel gecompenseerd.”

De top 10 best betaalde stages

Dit jaar delen drie stages de eerste plaats in de ranglijst van best betaalde stages. Het gaat om de rollen Associate Consultant Internship bij OC&C Strategy Consultants, Sales & Business Development Stagiair bij Zalm Partners en Product Manager Stagiair bij Insify. Deze topposities bieden elk een indrukwekkende vergoeding van €1.500 per maand. Hieronder volgt de volledige top 10 van best betaalde stages.