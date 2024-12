Vertrek hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen

Vanaf de start van AV speelde Van Hout een rol in de ontwikkeling van het platform. Haar carrière bij AV begon als nieuwsredacteur, waarna zij doorstroomde naar de rol van redacteur voor de contentpartners. De afgelopen twee jaar vervulde zij met toewijding de functie van hoofdredacteur. “Ik heb AV zien uitgroeien van een platform met beperkt bereik tot een van de belangrijkste informatiebronnen voor mkb-accountants. Het maakt me trots om daar onderdeel van te zijn geweest,” aldus Van Hout.

Directeur Oscar Rouwendal betreurt het vertrek van Van Hout. “Anja heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het succes van AV. We vinden het jammer dat ze vertrekt, maar respecteren haar keuze en wensen haar het allerbeste bij haar nieuwe uitdaging.”

Van Hout vertrekt per 1 januari 2025 om haar eigen bedrijf te starten. Een team van Claudia Pietryga, Sander Voortman en Misha Hofland zal vanaf het nieuwe jaar samen de hoofdredactie vormen. Als lid van de hoofdredactie is Misha Hofland het aanspreekpunt voor de nieuwsredactie. Voor tips, vragen, persberichten, bijdragen of feedback kun je contact met hem opnemen via misha@accountancyvanmorgen.nl of 06-42 36 94 97.