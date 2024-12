Nettoloon omhoog voor meeste werkenden door extra belastingschijf

In de nieuwe eerste schijf betalen mensen over het eerste deel van hun inkomen een lager belastingpercentage. Over de eerste 38.441 euro die ze per jaar verdienen, betalen ze volgend jaar 35,82 procent belasting. Nu moeten mensen over de eerste 75.518 euro 36,97 procent belasting afdragen.

Werknemers met een modaal brutoloon van 3588 euro per maand krijgen vanaf januari 56 euro meer, aldus ADP. Mensen die het minimumloon verdienen en 36 uur per week werken, gaan er 41 euro op vooruit. Bij 38 uur ziet een werkende 53 euro meer op zijn bankrekening staan en bij 40 uur 58 euro meer. Volgend jaar gaat het minimumuurloon omhoog naar 14,06 euro voor werkenden vanaf 21 jaar.

Parttimers

De belastingmaatregelen vallen volgens ADP minder gunstig uit voor mensen die bruto tussen de 1000 en 2000 euro per maand verdienen, in de meeste gevallen parttimers. Dat komt vooral doordat de maximale algemene heffingskorting 294 euro minder wordt dan nu. Werkenden die 1000 euro per maand verdienen zien 22 euro minder loon op hun bankrekening. Bij 1500 euro per maand is dit 31 euro minder en bij 2000 euro 32 euro minder.

Ook gepensioneerden gaan er volgens de berekeningen van ADP volgend jaar op vooruit. Door het lagere belastingtarief stijgt ook het aanvullend pensioen. Het laagste tarief voor AOW-gerechtigden daalt van 19,07 procent naar 17,92 procent. Ook gaat hun bijdrage aan de Zorgverzekeringswet iets omlaag.

(ANP)